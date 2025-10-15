Concierto solidario de Joyalada a favor de Azayca

El grupo Joyalada ofrece un concierto solidario el domingo 19 de octubre a favor de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, Azayca. La cita será en el Seminario de San Atilano de Zamora a las 19.00 horas, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

El donativo para disfrutar del recital será de 3 euros, pudiendo adquirirse en la caseta de Santa Clara el miércoles, jueves, viernes y sábado en horario de 12.00 a 13.45 horas y de 18.30 a 20.00 horas.

Además, se pueden adquirir tickets para la cena solidaria de Azayca en el Hotel NH Palacio del Duero,programada para el próximo 24 de octubre, por un precio de 35 euros, así como loteria de Navidad de la asociación.