La ayuda psicológica, esencial para completar el tratamiento del cáncer

"Yo soy una persona fuerte y creí que podría salir sola. Aun así, pedí ayuda para que me dieran algunas pautas. Acudir a consulta te encamina a afrontar unos miedos que están ahí", señaló María Teresa Nogueira, afectada de cáncer de mama, sobre la ayuda psicológica que recibió desde la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora, concretamente por parte de la psicóloga del centro, María Montejo. Nogueira, que ha tenido dos diagnósticos de cáncer, recordó que el impacto del primero —hace trece años— fue muy duro. "También el segundo, pero ya sabes a qué te enfrentas" diferenció.

Montejo, presente también en la mesa redonda de la jornada, apuntó que "hay tantas reacciones emocionales como personas y en la consulta acogemos y respetamos los ritmos de cada uno", indicó.

También alertó sobre los peligros que conlleva buscar en Internet cuando se diagnostica la enfermedad. "Tenemos todos la posibilidad de esa información en la palma de la mano, pero una pantalla nunca aportará la cercanía y escucha. Una relación terapéutica solo se consigue con la presencia".

De la misma opinión fue la enfermera Montse Juan, de la Unidad de Patología Mamaria. "La gente busca por Internet por comodidad, pero eso solo logra crear ansiedad y miedo, llegan muy asustados a consulta. Lo que hay que hacer es atender al médico", indicó.

Antes de la mesa redonda, la intervención del especialista Manuel García Urbón se centró en los últimos avances que se han logrado gracias a la Inteligencia Artificial, comenzando por ayudar a obtener diagnósticos "más precisos y precoces", por lo que tanto los tiempos de lectura de las pruebas como la efectividad aumentan con esta herramienta.

No eludió, sin embargo, los desafíos que plantea, como los sesgos algorítmicos, su forma "poco transparente" de trabajar, la privacidad de los datos de los pacientes, los marcos regulatorios, el alto coste "y la resistencia todavía de algunos sanitarios a utilizarla", haciendo hincapié en que, en todo momento, "hay que tener muy presente al paciente", por lo que consideró que el futuro de la IA "debería pasar por convertirse en una buena colaboradora".

Desde la Fundación Caja Rural, Laura Huertos fue la encargada de clausurar esta jornada "que se ha convertido en un espacio de reflexión, conocimiento y solidaridad", calificó. Aplaudió, ante todo, a las pacientes de cáncer de mama "que apoyan estos actos con su presencia y su valentía" y reconoció la labor de la AECC, para finalizar asegurando que "la lucha contra el cáncer es un trabajo de toda la sociedad, si esta es cada vez más solidaria, cercana y humana".