El zamorano que mejor explica la política actual recibe un premio internacional

El mejor blog político de 2025 es de un zamorano, el periodista Miguel Ángel Matilla, quien ha ganado en esta categoría dentro de los Napolitan Victory Awards, los galardones internacionales más reconocidos en el campo de la comunicación política. "Ser premiado internacionalmente es un orgullo y un valioso respaldo a mi trayectoria profesional", agradece.

El blog se puede leer en la página web del periodista (MatillaBlanco.com), un espacio dedicado al análisis de la comunicación política. "En él analizo discursos, gestión de crisis, campañas y comunicación de candidatos, líderes y gobiernos. Aunque este año no ha estado marcado por grandes procesos electorales, sí hemos visto un escenario muy intenso a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, con la figura de Donald Trump, y también en España, con las crisis que afronta Pedro Sánchez", explica el periodista, que reside desde hace años en México, donde trabaja como consultor de comunicación estratégica, asesorando proyectos políticos e institucionales tanto allí como en España. "También desarrollo programas formativos de comunicación y marketing, porque creo firmemente que el contenido debe compartirse, para ayudar a otras personas a crecer", añade.

Un trabajo con perspectiva técnica y estratégica

Sobre la valoración del jurado de este año para premiar su trabajo, Matilla considera que puede deberse a que trata temas en tendencia "y los abordo desde una perspectiva técnica y estratégica, no ideológica. Además, cada artículo busca ser comprensible para cualquier lector, pero sin perder el rigor que exige la comunicación política como disciplina", apunta.

Miguel Ángel Matilla, con uno de sus premios. / Cedida

Una labor más imprescindible que nunca. "Vivimos una época marcada por la sobreinformación, la inmediatez y la polarización. Frente a eso, la comunicación política necesita reforzar el análisis técnico y y contrastado de la realidad. No se trata solo de opinar o respaldar a tu líder preferido a toda costa, sino de comprender los procesos, los mensajes y las estrategias que definen el rumbo de la política. Espero que este premio ayude a poner en valor esa mirada profesional y rigurosa", confía.

La cita, en noviembre

Aunque los premiados se han anunciado a finales de la pasada semana, la gala de los Napolitan Victory Awards se celebrará del 6 al 8 de noviembre. En la estantería del zamorano hay anteriores premios en categorías como Consultor Revelación del Año, Consultor de Oratoria y Debate del Año, Informe Gubernamental del Año o Excelencia en una Campaña Electoral.

Volverá a recoger un reconocimiento, codeándose con consultores, estrategas y académicos de todo el mundo.