Otra tienda de ropa que cierra en el centro de Zamora capital

No es la primera... ni será la última. Una nueva tienda de ropa ubicada en el centro de Zamora capital anuncia su cierre y se suma a la lista de negocios que bajan la trapa para siempre. En este caso, hablamos de Duran´s, que tras varios años en la avenida del Príncipe de Asturias cerrará próximamente. Previo a su adiós para siempre, en su escaparate puede leerse un gran cartel con el que pretenden liquidar toda la ropa y agotar las máximas existencias posibles.

No es la única tienda que ha anunciado su marcha en Zamora en el último mes. Hace poco lo hizo otra en San Torcuato, donde también desaparecerá "La boutique del ahorro". Un fin de etapa que también han anunciado ellos mismos para lanzar descuentos especiales en los últimos días.

Poco antes y muy cerca de este negocio también cerraba hace unos días "Los dulces de Ma-Ma", en la calle Pelayo. Una decisión que sus gerentes tomaron "con tristeza y frustración", pero también con "profundo agradecimiento".

Autónomos

Mientras tanto, la hostelería y los negocios vinculados al turismo y los servicios estacionales son los más afectados de la bajada del número de autónomos en Zamora. En concreto, el pasado mes de septiembre la provincia registró 37 autónomos menos que en agosto, lo que supone un descenso del 0,2% en su cifra total de trabajadores por cuenta propia, similar a la media de Castilla y León. Una pérdida mensual, moderada, que se produce en un mes tradicionalmente afectado por la finalización de la temporada veraniega y los ajustes administrativos.