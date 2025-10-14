Sabemos el tiempo que hará en Zamora durante las comuniones de 2026
Conoce el día más lluvioso, más caluroso y más frío de mayo del próximo año en Zamora
Es más que probable que si tienes comuniones el próximo año, sobre todo, si es de tu hijo o hija, ya hayas empezado a echar un vistazo a trajes, restaurantes y quizá, incluso a las previsiones meteorológicas. Si bien es cierto que es muy pronto y que cualquier predicción puede verse distorsionada a lo largo de los meses, ya existen previsiones del tiempo que hará en mayo de 2026, el mes por excelencia de las comuniones. No obstante, el último fin de semana de abril ya empezarán a celebrar el sacramento en algunas parroquias de Zamora.
Las temperaturas en mayo oscilarán entre 9 y 21 grados, puramente primaverales, según Tiempo3.com. Las precipitaciones son el principal enemigo, sobre todo, si tienes intención de celebrarlo al aire libre: si es así, has de saber que en mayo habrá hasta ocho días pasados por agua en Zamora. Cuestión de probabilidad.
Según climate-data.org, las temperaturas en Zamora durante mayo alcanzan su punto máximo el último día de mes (domingo) con 24 grados y su punto mínimo será el 1 de mayo (viernes) con apenas 6 grados de media. El periodo más caluroso de diez días se da entre el 21 y el 31 de mayo, con casi 17 grados de media. Por el contrario, los días más fríos serán los comprendidos entre el 1 y el 10 de mayo, con medias de 13 grados.
En Zamora, mayo presentará precipitaciones diarias variables, que oscilarán entre 1.2 4.4 milímetros. La precipitación diaria más alta será el 9 de mayo, sábado, mientras que la más baja se registra el 28 de mayo.
Mini-bodas
Las nuevas comuniones se han convertido en las "mini-bodas" de este siglo. Por supuesto que hay excepciones, padres que priorizan el sentido común conscientes de que el sacramento no es más que un alto en el camino. Sin embargo, es muy fáci dejarte llevar y sucumbir a las fiestas desmesuradas, a los vestidos de precios de infarto o los menús que con facilidad superan los 100 euros. Como todo en la vida, cada familia conoce sus posibilidades económicas y la celebración que quiere para sus hijos, familias e invitados.
Con la llegada del otoño, algunas tiendas ya han empezado a lanzar su "outlet" para deshacerse de prendas que quedaron por vender de temporadas previas -muchos años en algunos casos- antes de la llegada de las nuevas colecciones, previstas para este mes de octubre. A partir de ese momento los precios suben como la espuma, en especial, en el caso de los trajes de niñas de determinadas marcas.
Gastos
- Traje o vestido: Si es niña, el precio sube. Puedes encontrarlos por 300 euros pero tampoco te escandalices si alguno que te guste supere los 1.000. Y suma el cancan, los completos del pelo y el calzado. Como en todo, la calidad, el diseño y, sobre todo, la marca es el condicionante principal.
Banquete: El coste por persona puede variar desde 30€ hasta 100€ o más, dependiendo del lugar y el menú elegido.
Decoración: Entre 100€ y 500€, dependiendo de la temática y los detalles.
Fotografía y video: Entre 200€ y 1.000€ o más, dependiendo de los paquetes y la duración del servicio.
Recordatorios o invitaciones: Desde 1€ hasta 5€ o más por unidad, dependiendo del diseño y la personalización.
Detalles para los invitados: Entre 2€ y 10€ por unidad, dependiendo del regalo y la cantidad de invitados.
Música o animación: Entre 100€ y 500€ o más, dependiendo del tipo de animación y la duración.
Transporte: Desde 50€ hasta 200€ o más, si se alquila un coche o transporte especial para la ocasión.
Otros gastos (peluquería): Entre 50€ y 200€.
