Los puentes que le quedan a tus hijos en los colegios de Zamora antes de acabar el año con los que a lo mejor no contabas

Una vez superada la fiesta de la Hispanidad trasladada a este lunes, 13 de octubre, al caer en domingo, los zamoranos tendrán que esperar hasta el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, para disfrutar de un nuevo puente. Y es que los próximos festivos señalados en rojo en el calendario laboral caen en sábado: hablamos del 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, y del 6 de diciembre, Día de la Constitución. Ambos se celebran en sábado y no hay traslado de día como en el caso de La Hispanidad.

Sin embargo, si tienes hijos, tal vez no hayas caído en que ellos sí tienen puente a la vista aunque tú tengas que cumplir igualmente con tu responsabilidad laboral. Es decir, ya puedes ir buscando canguro, actividades o poner sobre aviso a los abuelos para el día 31 de octubre. Se trata de un viernes en el que alumnos y profesores celebrarán el Día del Docente.

Calendario escolar oficial 2025-2026 en Castilla y León / Consejería de Educación de la Junta

Tras ese puente con el que a lo mejor no contabas, vuelve la normalidad hasta las vacaciones de Navidad: el último día de clase será el 19 de diciembre, es decir, a partir del 22 ya no habrá colegio y no volverán a las aulas hasta el 8 de enero, un jueves.

Las vacaciones de Semana Santa se iniciarán al término de las actividades del jueves 26 de marzo de 2026 y las actividades lectivas comenzarán el martes día 7 de abril de 2026.

Otros días no lectivos solo para ellos

Además de los días señalados como festivos para los trabajadores, los niños tampoco tendrán clase -aunque sí hay trabajo para los mayores- los días 16 y 17 de febrero por las fiestas de Carnaval así como el 24 de abril de 2026 por trasladar el Día de la Comunidad.

Fin de curso

El curso finalizará el 22 de mayo para los estudios de segundo curso de Bachillerato en regímenes ordinario y nocturno, Bachillerato en régimen a distancia, segundos cursos de los ciclos formativos de Grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas mientras que el 29 de mayo, le tocará el turno a los alumnos de enseñanzas de idiomas.

Por su parte, finalizarán el 17 de junio los alumnos de primer curso de Bachillerato en regímenes ordinario y nocturno, los ciclos formativos de FP en modalidad presencial, semipresencial y virtual, los de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño y los de primer curso de Grado Superior de las Artes Plásticas y Diseño.

Por último, el 24 de junio acabarán los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta, ESO, las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza (excepto sexto curso de las enseñanzas profesionales), las enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de personas adultas, la enseñanza secundaria para personas adultas a distancia impartida en los IES y las enseñanzas artísticas superiores