Educación
Las pantallas se alían en Zamora para incentivar el gusto por la lectura entre los estudiantes
La plataforma Fiction Express regresa a Zamora de la mano de la Consejería de Educación para animar a la lectura a estudiantes de 85 colegios de la provincia.
Un total de 85 centros educativos de Zamora se han unido este curso a la iniciativa Fiction Express, puesta en marcha por quinto año por la Consejería de Educación, consolidándola de esta manera como una de las patas principales de su estrategia de refuerzo de la competencia lingüística en Primaria y Secundaria.
Usada por más de 500 centros educativos en la región el curso pasado, la plataforma se centra en el desarrollo de la competencia lingüística a través de la lectura interactiva, los datos y la evidencia pedagógica.
La consejería la pone a disposición de todos los centros públicos de la comunidad con estudiantes de entre 9 y 17 años, dentro de su amplio programa de fomento de la lectura y escritura, liderado desde la plataforma Educacyl.
Experiencia inmersiva y participativa
Fiction Express, ofrece al estudiante una experiencia lectora inmersiva y participativa. Cada semana, los estudiantes tienen la oportunidad de votar sobre el argumento de novelas vivas, lo que les permite influir directamente en el desarrollo de la trama.
Además, se incluyen pruebas diseñadas para evaluar la comprensión lectora y un foro interactivo, donde los estudiantes pueden intercambiar ideas y preguntas directamente con los autores. Esta interacción aumenta la motivación hacia la lectura.
Con esta estrategia, Castilla y León refuerza su apuesta por la excelencia educativa en el curso 2025-2026.
