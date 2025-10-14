Oportunidad de ver en Zamora bailes ancestrales africanos por una buena causa

Todo nació del sueño llamado “Música para salvar vidas” y el próximo fin de semana recalan en Zamora, con un gran espectáculo solidario. Se trata de los Ugandan Sticks que, con sus tambores de Ruanda, actuarán en el teatro del Seminario de San Atilano de Zamora los próximos 24 y 25 de octubre, a las 20.00 y a las 19.00 horas, respectivamente.

La actuación está interpretada por los chicos que se han criado en un orfanato de Uganda, transformados en auténticos artistas profesionales, que triunfan por todos los países donde actúan. Fue hace veinte años cuando nació en ese país esta iniciativa para apoyar a los niños en situación de vulnerabilidad, convertidos hoy en día en una comunidad “llena de esperanza, talento y superación”, se describe desde la organización.

Los Ugandan Sticks, en el espectáculo. / Cedida

Los bailarines salen al escenario y con sus danzas describen su tierra, costumbres, fe y belleza, acompañados por la alegría que otorgan tanto sus tambores como sus ritmos ruandeses.

Un viaje a África

Toda una experiencia visual que traslada al espectador al África más profunda, pero con ritmos contemporáneos. “El espectáculo que hacen los Uganda Sticks es un espectáculo puro, profundamente africano, que ha conseguido un éxito rotundo, ya sean teatros, auditorios, iglesias, plazas o patios de toda España”, se anuncia.

Al final del espectáculo, se sorteará un tambor entre los asistentes, que podrán conseguir sus entradas, a un precio de 12 euros, en la web www.giglon.com o una hora antes del espectáculo.

Apoyar un proyecto solidario

Con esta entrada, los zamoranos estarán apoyando a una organización que ayuda a más de 200 personas, entre niños y jóvenes, dos conjuntos artísticos, dos pequeñas comunidades y muchas familias de la zona. “Cada espectáculo es más que un evento: es una ventana que muestra cómo el arte puede cambiar vidas. No contamos con subvenciones, nuestro motor es el apoyo de personas que creen en este sueño”, señalan.