Oportunidad para conocer todas las novedades sobre cómo ayuda la IA a curar el cáncer de mama

"La IA en el cáncer de mama: un nuevo horizonte" será el lema sobre el que se apoyen las diferentes charlas programadas para la nueva edición de las Jornadas del Cáncer de Mama, organizadas por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que comienzan esta tarde (18.00 horas) en el salón de actos del Campus Viriato.

La programación arranca con la bienvenida de la directora del periódico, Begoña Galache, para continuar con la apertura institucional de Auxi Fernández, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, a quien seguirá Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural.

Un experto en radiología

Con la Inteligencia Artificial como hilo conductor de las conferencias, tomará la palabra el doctor Manuel García Urbón, quien hablará de "IA y otras innovaciones técnicas en el radiodiagnóstico", desde su experiencia como radiólogo en Recoletas Salud.

Él mismo será uno de los integrantes de la mesa redonda que pondrá en marcha tras la conferencia, bajo el título "IA y cáncer de mama: hacia una medicina más precisa y humana". Moderada por Begoña Galache, también intervendrán en la mesa redonda Montserrat Juan, enfermera de la Unidad de Patología Mamaria de Zamora; María Montejo, psicóloga de la Asociación Contra el Cáncer de Zamora y María Teresa Nogueira, afectada por cáncer de mama.

Tras el debate y preguntas del público asistente, la clausura institucional estará a cargo de Amaranta Ratón, diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Zamora.

Estas jornadas son posibles gracias al patrocinio de Recoletas Salud, Fundación Caja Rural, Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial, con la colaboración de AECC Zamora.