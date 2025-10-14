Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo corte de tráfico en el centro de Zamora por obras: conoce el desvío alternativo

Los trabajos son para la ampliación de la red de abastecimiento de agua potable en la ciudad

Zona del corte de calle por obras.

Zona del corte de calle por obras. / Google Maps

T. S.

Nuevo corte de calle previsto en el centro de Zamora capital, en esta ocasión, a consecuencia de las obras de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable. La vía afectada es la calle Pablo Morillo en el tramo comprendido entre la intersección de la citada vía con la avenida del Cardenal Cisneros y con Ursicino Álvarez.

La previsión de duración del corte será de dos días, de modo que la apertura del tráfico con normalidad se retomará el jueves, 16 de octubre, salvo imprevistos en los trabajos.

Para evitar problemas en el tráfico, el corte y desvío estarán convenientemente señalizados pro la empresa adjudicataria de las obras.

Desvíos alternativos

Los vehículos que circulen por la calle Pablo Morillo y quieran acceder a la avenida de Cardenal Cisneros, podrán realizarlo por los recorridos alternativos a través de las calles Ursicino Álvarez, Santa Teresa, Juan II y avenida Tres Cruces, o bien por Ursicino Álvarez, Santa Teresa, Regimiento de Toledo y avenida de Requejo.

El tránsito peatonal a través del tramo afectado no se verá afectado, ya que se habilitarán itinerarios peatonales compatibles con la ejecución de las obras.

