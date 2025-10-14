Las infraestructuras energéticas se refuerzan en Zamora para evitar un apagón como el del 28 de abril

El documento de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el Horizonte 2030 elaborado por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, que está en fase de información pública del borrador inicial, contempla un conjunto de inversiones para mejorar la fiabilidad y seguridad del suministro energético en la provincia en los próximos cinco años.

Por una parte, en las infraestructuras mencionadas en ese documento base presentado en los últimos días por el Miteco se contempla la finalización en Tábara de una reactancia en la línea eléctrica de alta tensión, aprovechando el suministro energético que se hace desde allí al AVE. Se trata de una nueva infraestructura que permite un mejor control de la tensión, evitando sobretensiones en la red de transporte energética y que, por lo tanto, mitiga que se puedan producir apagones como el sufrido en toda España el pasado 28 de abril.

Por otro lado, la planificación también contempla nuevas subestaciones y entre ellas figura una infraestructura de ese tipo en Barcial del Barco de 220 kilovoltios para apoyar con ella la red de distribución eléctrica de la línea que va desde la comarca de Sanabria hasta la localidad vallisoletana de La Mudarra. Esa subestación permitirá mejorar la fiabilidad y la seguridad del suministro de la demanda energética en la comarca de Benavente y Los Valles, además de facilitar la evacuación de los proyectos de renovables y facilitar el vertido de su energía a la red de distribución.

Nudos sin capacidad de conexión de la industria y vivienda en la red de distribución eléctrica en Castilla y León. / Ical

Entre las infraestructuras dibujadas en el nuevo mapa del Miteco con la vista puesta en el año 2030 también figura el refuerzo de las interconexiones energéticas con Portugal, aunque en ese caso las nuevas infraestructuras no se plantean por la provincia de Zamora sino por la de Salamanca, con una inversión de 5,7 millones de euros en el refuerzo de la interconexión del centro de España con Portugal y una repotenciación de la conexión eléctrica entre las localidades salmantinas de Aldeadávila y Villarino de los Aires, ambas con centrales hidroeléctricas.

Desde esa línea se establecerá una interconexión con Portugal que se definirá en detalle en los estudios bilaterales que se hagan con el país vecino y que tiene como objetivo aumentar la seguridad del suministro disminuyendo la potencia de cortocircuito de la zona.

En el conjunto de Castilla y León, la inversión para la mejora de las condiciones de la red de transporte de la electricidad en los próximos cinco ejercicios ascenderá a más de 193 millones de euros, según la planificación del Ministerio, que contempla la construcción de nueve subestaciones nuevas, entre ellas la de Barcial del Barco. Igualmente, tiene prevista la ampliación de otras 17 y la repotenciación de siete más, según los datos recogidos por Ical que figuran en ese documento. Entre esas inversiones también se incluyen tres reactancias, entre ellas la de Tábara. El documento de planificación del Miteco de cara al año 2030 se ha elaborado tras constatarse la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte energético y en él se contempla igualmente incrementar en Zamora la capacidad de la red para atender las necesidades del hidrógeno verde.

La planificación se ha dado a conocer dos semanas después de que la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica alertara de que la ocupación de la red alcanza en esta provincia un 82%, por lo que la mayor parte de nudos se encuentran sin capacidad de conexión de industrias y viviendas.

Zamora, punto clave de la estrategia autonómica 2030 del hidrógeno verde

La Junta de Castilla y León ha iniciado los trabajos para la elaboración de la Estrategia del Hidrógeno en Castilla y León 2030, un documento que constituye una hoja de ruta para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde en la comunidad y que en Zamora tendrá un punto clave, al confluir varias redes de transporte de esa energía limpia.

El objetivo es aprovechar el potencial del hidrógeno verde a través de la creación de conocimiento, el desarrollo de sus aplicaciones y la capacitación del capital humano, tratando de impulsar una economía del hidrógeno que permita desarrollar y potenciar el tejido industrial de la comunidad y consolidando a Castilla y León como referente europeo en producción, distribución, almacenamiento y consumo de hidrógeno verde.

Cadena de valor

Entre las cuestiones que debe abordar la estrategia cabe destacar el diagnóstico del contexto internacional, nacional y regional del hidrógeno renovable; la identificación de cadenas de valor emergentes, capacidades industriales, tecnológicas y logísticas de Castilla y León dentro del sector; el diseño de una hoja de ruta y gobernanza para la implementación de la estrategia; la definición de las líneas de actuación prioritarias, ejes estratégicos y medidas en las áreas de producción, infraestructuras, mercado, y normativa; el análisis de actores clave y ecosistema relacionado con el hidrógeno en la comunidad, las prioridades en materia de inversiones y sectores tractores, así como la integración de buenas prácticas europeas.

La estrategia contemplará proyectos en marcha, como el «Valle del Hidrógeno de Castilla y León», presentado el pasado mes de marzo con una inversión prevista de hasta 380 millones de euros, con ayudas europeas incluidas, y un periodo de ejecución de 60 meses trata de convertir a Castilla y León en el principal ecosistema integrado de hidrógeno verde, y en motor de transformación energética e industrial. La estrategia está impulsada por las Consejerías de Industria, Comercio y Empleo y de Economía y Hacienda y está desarrollada por la Fundación Cartif, en el marco del proyecto europeo Hyperion.