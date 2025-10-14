Este es el gran evento cultural que Zamora 10 quiere recuperar para la ciudad

"Realza". Este es el nombre del proyecto en el que trabaja la asociación para el desarrollo Zamora 10. Una iniciativa que surge desde el pasado, pero con aires renovados. "En Zamora se celebraron diecinueve ediciones de la Bienal. Aquello se perdió y ha supuesto un apagón cultural durante muchos años porque era un evento que nos dio mucho prestigio a nivel nacional", comenta la coordinadora-gerente de la entidad, Viky Esteban.

Por ello, desde la mesa de trabajo centrada en la Cultura se han puesto manos a la obra para dar forma a la nueva exposición que se llamará "Realza" y cuya previsión es que se celebre en la primavera del año 2027 para que no coincida con otros eventos fuertes ya programados en la ciudad de Zamora como son Las Edades del Hombre que se prolongarán hasta finaliza la Semana Santa del próximo año y la Feria Internacional del Queso, Fromago, prevista para septiembre de 2026.

La idea es que se centré en el arte figurativo y el realismo exponiendo unas sesenta obras en tres iglesias románicas "dándole la máxima repercusión", apunta el pintor Fernando Lozano Bordell, uno de los impulsores de la muestra.

Más proyectos de Zamora 10

No obstante, "Realza" no es el único proyecto en el que Zamora 10 trabaja actualmente. La entidad espera que, antes de finales de año, vea la luz "Agenda Zamora". Un portal en el que se recogerán todos los eventos que hay diariamente en la provincia para que no se escuche eso de que "en Zamora no hay nada" porque sí lo hay y con esta herramienta buscan ser un aliado para que los ciudadanos sepan todas las opciones culturales y de ocio que tienen a su alcance y disfruten del territorio.

Un altavoz para captar también más visitantes e, incluso, "en un futuro, podamos ayudar en la organización de eventos para que no se solapen y facilitar su gestión" indica Esteban. Agenda virtual que se presentará oficialmente en un acto a los colectivos interesados y a la sociedad, en general.

Túnel del queso en la pasada edición de la Feria Internacional del Queso de Zamora. | J. L. F. (ARCHIVO)

La asociación Zamora 10 mantiene su labor reivindicativa con el fin de apoyar demandas "justas y necesarias" para el impulso de la provincia y servir de altavoz para trasladarlas a los órganos de decisión, influir en políticas públicas y captar inversiones que dinamicen la economía local. "Tenemos esa parte de conciencia social y de Pepito Grillo, por eso hemos reclamado desde los inicios la conversión de la Nacional 122 en Autovía y el desarrollo del campamento militar de Monte la Reina", expone la coordinadora de Zamora 10, Viky Esteban.

En estos últimos meses, la asociación también ha mostrado su firme rechazo a la supresión de paradas del AVE en la comarca de Sanabria. Oposición que han manifestado públicamente y activamente en las distintas concentraciones realizadas.

Reivindicativos, pero también solidarios en la medida de sus posibilidades. De este modo, durante los incendios acaecidos el pasado verano en la provincia, la entidad ofreció a Cruz Roja su ayuda que se tradujo en la adquisición del menaje (platos y cubiertos principalmente) para poder servir las comidas en los albergues provisionales a todas las personas que fueron evacuadas de sus hogares. "Fue nuestro granito de arena porque entendemos que hay que tener una identidad y creemos que esa conciencia social, además de decirla, hay que demostrarla", valora Esteban.

Fromago, la feria que salió de una mesa de trabajo

Un Encuentro Mundial del Queso. Esa era la idea que salió desde una de las mesas de trabajo de Zamora 10. Germen que se llevó puerta por puerta a las instituciones hasta que la Diputación ofreció su apoyo impulsando la feria, hoy ya Internacional del Queso y con el nombre de Fromago.

Un ejemplo de esta incubadora de ideas que no quiere "colgarse el pin" ni recibir felicitaciones, sino seguir impulsando Zamora con más ilusiones que se hagan realidad y dinamicen la actividad socioeconómica de la provincia. "Este es el paritorio. Luego ya se hacen mayores los proyectos en las instituciones", manifiesta la coordinadora de la entidad, "porque lo que mueve a los socios es que cuanto mejor le vaya a Zamora y cuantas más tiendas haya abiertas y cuanta más gente pase por la calle, mejor nos va a ir a todos".