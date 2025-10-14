La graciosa y original forma de ligar: "Me encantaría poder encontrar a alguna zamorana"

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, aunque para algunos eso no es del todo cierto. Las formas de ligar han cambiado mucho con el paso de los años. Atrás quedaron los bailes en las verbenas de los pueblos, donde los hombres y las mujeres sacaban a bailar a aquella persona por la que tenían un interés amoroso. Llegaron la telefonía y las redes sociales y el campo de juego se trasladó al ámbito digital, pero parece que todo vuelve, aunque no sea al terreno previsto.

"Amo Zamora. Me encantaría poder encontrar a alguna zamorana para una posible amistad y lo que surja. Yo soy de Valladolid, pero siempre que puedo me escapo a Zamora. Les dejo mi móvil. Solo mujeres", así, directamente, Luis ha publicado sus deseos en Facebook.

El mensaje, un tanto original debido a la falta de vergüenza, ha motivado a algunos a responderle: "Pero cuenta un poco de tu vida, tu edad, etc.", escribe una de ellas a modo de broma. "First dates zamorano... Mola", escribe otro de los usuarios.

Quizás este sea el paso para que Facebook se convierta en el nuevo Tinder y alguna que otra relación salga de este tipo de mensajes.