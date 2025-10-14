Los espectáculos para la infancia, muy presentes esta semana en los teatros de Zamora
Interpretación para la primer infancia con Baychimo Teatro, enmarcada en el Festival JEN, y música, de distintos estilos y para distintas edades, recalan esta semana en los dos teatros con programación habitual de la ciudad.
La Sirenita, Pocahontas, Aladdín, entre otros muchos conocidos personajes, llegarán al Teatro Ramos Carrión el domingo 19, a las 19.00 horas, de la mano del coro y orquesta de cámara Sonora en el espectáculo "Aurum: El legado de los cuentos".
La formación musical invita a vivir "una experiencia para vivir la magia de los cuentos como nunca antes se ha sentido y para revivir los recuerdos dormidos en los más profundo de nuestro interior". Para lograrlo, más de 1000 velas crearán el ambiente propicio en una tarde inolvidable.
Además, tanto Sonora como el Ramos Carrión, animan al público a acudir caracterizados como sus personajes favoritos y llevarse un recuerdo único pasando por el photocall que se instalará para la ocasión. Quienes los hagan, podrán participar en el sorteo de una invitación doble para el espectáculo que elijan dentro de la dinámica cartelera del liceo.
Las entradas están a la venta a un precio de 25 euros en la taquilla, de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en el web del liceo.
Teatro Principal
En el Teatro Principal de Zamora, la Filarmónica de Cámara de Colonia dentro de su deseo de hacer sonar la música clásica en todo el mundo ofrece un recital en Zamora. En el liceo municipal el martes, día 14 de octubre a las 20.30 horas, ofrecerá un recital integrado por obras de Vivaldi, J. S. Bach, Mozart y Sarasate. Con pases entre los 12 y los 20 euros de precio.
El Principal también ha programado dos representaciones de "Sum", el domingo 19 a las 17.00 y a las 19.00 horas, a 5 euros.
Se trata del último montaje de Baychimo Teatro destinado a la primera infancia donde dos actrices interactúan con el objeto luz y su consecuencia sombra, o viceversa, donde existe una búsqueda de otro lenguaje sin palabras, donde juegan con la acción, con el cuerpo, con la expresión de la acción física.
Las entradas pueden comprarse en la web del liceo o en la taquilla de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.
