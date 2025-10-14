Una escultura y una cruz guía representan la aportación de la Diócesis de Astorga a Las Edades del Hombre
La muestra contará con un preludio y tres capítulos
La Diócesis de Astorga aportará dos piezas a la muestra "EsperanZa".
La primera contribución consiste en una cruz parroquial, de autor desconocido efectuada hacia 1480 y realizada en plata cincelada, fundida y grabada de la iglesia parroquial de Santiago de Peñalba y depositada en la basílica de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada.
La otra obra corresponde a una imagen de San Sebastián, obra de Gregorio Español y Juan de Meaza como policromador, datada entre 1588 y 1595 la talla y en 1631, la policromía. Esta escultura perteneciente a la iglesia parroquial de San Román el Antiguo, según figura en web de la Diócesis de Astorga.
"EsperanZa" contará con un preludio y tres capítulos y una cuidada selección de piezas que rondará el centenar de obras, de autores como Juan de Juni, de Salzillo, como La Virgen Dolorosa que procede de Lorquí en Murcia; de Berruguete o Diego de Siloé sin olvidar La Inmaculada con el Niño, atribuida recientemente a un joven Diego Velázquez, o las contribuciones contemporáneas de artistas locales, como Ele Pozas, Satur Vizán, Tomás Crespo Rivera, Antonio Pedrero o Baltasar Lobo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
- La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
- El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- La aseguradora del coche que cayó a la vía del Alvia en La Hiniesta no quiere pagar a los maquinistas: ¿Por qué?
- David Gago, Concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: 'Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas
- Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas