Una escultura y una cruz guía representan la aportación de la Diócesis de Astorga a Las Edades del Hombre

La muestra contará con un preludio y tres capítulos

Las dos piezas de la Diócesis de Astorga.

Las dos piezas de la Diócesis de Astorga.

Natalia Sánchez

La Diócesis de Astorga aportará dos piezas a la muestra "EsperanZa".

La primera contribución consiste en una cruz parroquial, de autor desconocido efectuada hacia 1480 y realizada en plata cincelada, fundida y grabada de la iglesia parroquial de Santiago de Peñalba y depositada en la basílica de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada.

La otra obra corresponde a una imagen de San Sebastián, obra de Gregorio Español y Juan de Meaza como policromador, datada entre 1588 y 1595 la talla y en 1631, la policromía. Esta escultura perteneciente a la iglesia parroquial de San Román el Antiguo, según figura en web de la Diócesis de Astorga.

"EsperanZa" contará con un preludio y tres capítulos y una cuidada selección de piezas que rondará el centenar de obras, de autores como Juan de Juni, de Salzillo, como La Virgen Dolorosa que procede de Lorquí en Murcia; de Berruguete o Diego de Siloé sin olvidar La Inmaculada con el Niño, atribuida recientemente a un joven Diego Velázquez, o las contribuciones contemporáneas de artistas locales, como Ele Pozas, Satur Vizán, Tomás Crespo Rivera, Antonio Pedrero o Baltasar Lobo.

Una escultura y una cruz guía representan la aportación de la Diócesis de Astorga a Las Edades del Hombre

