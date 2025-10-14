La Diputación impulsa formaciones en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital de los más mayores de Zamora
Los 'habitantes Silver' tendrán la posibilidad de aprender a manejar dichas TIC en los municipios del territorio
Se han instruido a diez personas con el objetivo de que impartan una capacitación muy específica con la tecnología disruptiva como protagonista
Miguel Abad
La Diputación Provincial de Zamora sigue dando pasos para reducir la brecha digital que dificulta el día a día de la población 'Silver', esta vez dentro del marco del proyecto 'SILVERJOBS' y en colaboración con el Centro Asociado UNED Zamora. Por ello, se realizará una capacitación en nuevas tecnologías para los habitantes de la provincia con el objetivo de reforzar sus conocimientos en competencias digitales, así como poner en valor la cultura y el patrimonio de cada zona y aplicar estrategias para mejorar su bienestar físico y emocional.
Esta capacitación, que se pondrá ya en marcha, se realizará tras finalizar la formación específica a diez personas en esta tecnología disruptiva, que serán quienes impartan esta capacitación y servirá de validación de la misma. Se llevará a cabo en un mínimo de 50 localidades en España y otras 50 en Portugal, con un mínimo de cinco personas por cada localidad y en formato presencial, existiendo también unas horas de control y seguimiento tutorial de los alumnos vía telemática y telefónica (hasta 20 horas) y siguiendo la metodología semipresencial propia de la UNED. Con este seguimiento se busca que los alumnos puedan resolver dudas, así como actualizar y reforzar los conocimientos adquiridos durante las sesiones presenciales.
La formación que se ofrecerá incluirá, además de competencias digitales, otros contenidos vinculados al territorio y las áreas de conocimiento específicas de cada zona geográfica, así como se adecuará a los diferentes perfiles existentes. Una capacitación de los habitantes en TIC asociadas a los servicios sociosanitarios y al envejecimiento activo que permitirá mejorar la autonomía personal, así como fomentará la participación comunitaria de las personas mayores con el objetivo de reducir la brecha digital a través de una formación integradora y útil en nuevas tecnologías.
