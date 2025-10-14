Cuidado, esto es lo que le ha pasado a una mujer en Zamora con su casera

Comprar una casa es un objetivo que cada vez se vuelve más complicado, tanto es así, que incluso aquellos que recurren al alquiler de viviendas ya se están viendo afectados por el incremento de los precios. Alquilar habitaciones parece que cada vez es una mejor opción, por económica, que optar a un piso entero.

En el tercer trimestre de este 2025, los interesados en buscar este modelo de alquiler en Zamora han crecido nada menos que un 60%. El mercado, conocedor de esta nueva tendencia, también está al alza y la oferta de habitaciones se ha incrementado en un 25% en la capital. Junto a Zamora, el número de personas interesadas en habitaciones en alquiler también ha subido en ciudades como Castellón de la Plana, nada menos que un 115%, Teruel (88%), Badajoz (85%) y Zaragoza (67%). Tras Zamora, se sitúa en la lista Huesca, con un incremento del 52%.

Alquiler viviendas. / Pixabay

Independientemente de la elección que se haga con respecto a la vivienda, algunas personas han debido abandonar sus pisos de alquiler con motivo de la subida de precios, este es el ejemplo de Luz Marina, quién, a través de sus redes sociales ha manifestado su descontento ante un posible intento de estafa por parte de su casera: "Alquile un piso con contrato de un año. Terminó el contrato y nos fuimos porque los pisos subieron de precio, además nos dijeron que tenían que reformarlo. Cuando me fui dejé todo perfecto, pero la dueña del piso nunca vino a recibir las llaves ni a comprar el estado del inmueble. Dadas las circunstancias nosotros hicimos un vídeo, demostrando el estado en el que habíamos abandonado la vivienda. Un mes después nos responde diciéndonos que no nos devolverá la fianza por un problema ínfimo con los focos. Además, dice que cuando hicimos el vídeo dejamos funcionando todo", relata la afectada. "Qué mal de verdad, cuando uno actúa bien se aprovechan. Esta señora hasta el día de hoy no me responde los mensajes y me deja en visto", se lamenta.

Ante este relato, varios han sido los que se han preocupado por esta situación, dándole incluso algún consejo sobre como actuar: "No debiste salir del piso hasta que te devolvieran el dinero, ya que no hay gente honesta que haga lo correcto", escribe uno de ellos.