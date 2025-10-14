Cuenta atrás para desvelar "EsperanZa": La exposición abrirá sus puertas en Zamora este jueves con la ausencia de la Casa Real

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre "EsperanZa" abrirá sus puertas este jueves, día 18 de octubre, en sus sedes de la Catedral, San Cipriano y el Carmen de San Isidoro, según confirmaron el lunes desde la Fundación de las Edades del Hombre.

La inauguración oficial contará con de la presencia tanto del presidente de la Fundación Edades del Hombre y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello –arzobispo de Valladolid–, como del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco así como otras autoridades y representantes eclesiásticas, políticas, civiles y sociales de la provincia y de la comunidad autónoma.

Ausencia de la Casa Real

Desde la Fundación nada se ha mencionado de la presencia de la Casa Real cuando resulta habitual que las aperturas de las muestras que promueve Las Edades cuenten con algún integrante de la Corona.

Incluso en las últimas semanas se estaba especulando con la presencia del rey Felipe VI para la inauguración que se había barajado para antes de la celebración del Pilar, una circunstancia que se antojaba muy complicada porque faltaban muchos detalles como evidenciaban, días atrás, el ir y venir constante de vehículos en la Catedral o en el Carmen de San Isidoro.

Preparativos Las edades del hombre / Alba Prieto / LZA

Visitantes

La inauguración de "EsperanZa" esta semana era casi obligada, dado que el sábado, día 18, la ciudad acogerá un congreso regional de profesores de Religión con la presencia de alrededor de 300 docentes que tienen previsto visitar las tres sedes con especial atención al Carmen de San Isidoro, sede que estará centrada en el público familiar y escolar, lo que representa una de las principales novedades de "Esperanza".

Génesis

El regreso de una muestra de Las Edades del Hombre a Zamora lo planteó el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, ante sus homólogos de la región en un patronato de Las Edades tras los incendios de 2022.

La muestra iba a ser la primera hispanolusa y con el río Duero como hilo conductor. Sin embargo, los problemas con Portugal, donde se barajaron como sedes tanto la Diócesis de Oporto y como la de Coimbra, hicieron que esta posibilidad se desechara y finalmente solo fuera sede la ciudad de Zamora entre octubre y abril.