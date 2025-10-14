Crece el interés en Zamora por alquilar habitaciones en vez de viviendas completas

Alquilar habitaciones parece que cada vez es una mejor opción, por económica, que optar a un piso entero. En el tercer trimestre de este 2025, los interesados en buscar este modelo de alquiler en Zamora han crecido nada menos que un 60%. El mercado, conocedor de esta nueva tendencia, también está al alza y la oferta de habitaciones se ha incrementado en un 25% en la capital.

Junto a Zamora, el número de personas interesadas en habitaciones en alquiler también ha subido en ciudades como Castellón de la Plana, nada menos que un 115%, Teruel (88%), Badajoz (85%) y Zaragoza (67%). Tras Zamora, se sitúa en la lista Huesca, con un incremento del 52%.

También se da el caso contrario, con menor número de personas en busca de habitación para compartir piso Barcelona (-21%), San Sebastián (-16%), Cáceres (-15%), Segovia (-14%), A Coruña (-13%) y Bilbao (-12%). Con ellas está Madrid, donde el interés ha descendido un 5% en el último año.

Precio medio más alto que hace un año

El precio medio en Zamora por habitación es de 250 euros, lo que supone un incremento de la cuantía en un 24% durante el último año. Aun así, la ciudad se sitúa como la más barata de Castilla y León en alquiler de habitaciones y solo por encima de capitales como Badajoz (230 euros), Cáceres (225 euros), Ciudad Real (245 euros), Jaén (225 euros) y Palencia, con el mismo precio medio que Zamora.

Según los datos de la plataforma Idealista, la oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 20% interanual durante el tercer trimestre de 2025, con un incremento del 1% interanual en el precio, situando la media en España en 405 euros mensuales.

El interés por estos alojamientos ha crecido, en general, un 2% respecto al año pasado, lo que indica que la demanda en España ha aumentado a un ritmo similar a la oferta.