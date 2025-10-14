Los centros de salud de Zamora ya vacunan contra la gripe a toda la población

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha asegurado que se espera "la máxima virulencia" de la epidemia gripal alrededor de dentro de "un mes", que es cuando empezará a notarse y ha apuntado que la previsión es que la campaña de vacunación contra la gripe se extienda hasta el próximo mes de febrero.

Son las declaraciones del máximo responsable de la sanidad regional en el estreno de la vacunación en Burgos, aunque la Junta ha vetado la información sobre el inicio del proceso en Zamora, con 58.465 dosis disponibles (no ha permitido siquiera sacar una foto de la vacunación en los centros de salud a este periódico).

La campaña contra la gripe se dirige a los grupos de mayor riesgo de complicaciones en el caso de infectarse y a los que pueden transmitirla a otras con un alto riesgo de complicaciones, que ya pueden pedir cita en la aplicación de Sacyl o en su centro de salud.

Este arranque de la campaña se produce en un momento de aumento de las enfermedades respiratorias, como la gripe, si bien es cierto que aún por debajo del nivel considerado epidémico.

Vázquez resaltó la "importancia de vacunarse" contra la gripe y el Covid (esta última se ha atrasado hasta los 70 años) al tiempo que ha apuntado que se vacunará hasta que "se mantenga la epidemia" que no suele acabar "hasta enero o febrero".

Generalizada

Tras la vacunación en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, este martes, 14 de octubre, arrancaba la vacunación escalonada y generalizada contra la gripe y el Covid, gratis para la población diana y grupos más frágiles.

En esta temporada se amplía la edad de vacunación frente a gripe en niños, hasta los 8 años (antes era hasta los 5); y se inmunizará en los hospitales contra la bronquiolitis por Virus Respiratorio Sincitial (VRS) a los bebés nacidos desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026; y en los centros de salud, a los nacidos desde el 1 abril de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025. Respecto a la población general, la vacuna frente a la COVID-19 se administrará a la población de 70 años y más (frente al tope de 60 años que había con anterioridad). Asimismo, en esta campaña se incluye la vacuna frente a VRS en residentes en centros de mayores o discapacidad y grupos de riesgo.