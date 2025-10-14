Arsenio Mayo estrena su primera película "Por el camino de en medio" en Zamora

María Gracia, Sylvana Velasco, Tony Antonio, Ángel Jodra, Rosario Pardo, Manolo Cal, Javier Losán, Ángeles Afuera, Manolo Lama o Juan Luis Cano representan algunos de los 56 rostros conocidos que ha sido intérpretes, desinteresadamente, en la película "Por el camino de en medio".

Estreno de "Por el camino de en medio"

El proyecto surgió de la cabeza del zamorano Arsenio Mayo, quien años atrás ya grabara "El funcionario asesino" con Francisco Rabal en la ciudad del Duero, cuando tras la muerte de su madre tuvo que enfrentarse a mucha burocracia.

Historia

El zamorano en este trabajo presenta a un hombre maduro que vive en Carabanchel, que capea los problemas diarios siendo un buen ciudadano y respetando las normas. A este hombre sencillo se le muere su madre de manera repentina, lo que conlleva "una ruptura con su ser más íntimo" y algo insólito sucede en su alrededor, adelanta el director que define la película como "muy española, de estilo surrealista con influencias de Azcona y Berlanga".

La cinta ha salido adelante solo con 26.000 euros procedentes de "la venta de bocadillos en un puesto en San Isidro y los otros 8.000 euros de mi bolsillo" atestigua Arsenio Mayo, quien ha carecido a subvenciones públicas para este trabajo "coral".

El rodaje de "Por el camino de en medio" se he llevado a cabo en Carabanchel "en únicamente 64 días" con un equipo integrado por muchos alumnos del IES Puerta Bonita "que se ha implicado totalmente" agradece el zamorano, que ejemplifica que si "un miércoles rodábamos, los chicos que tenían clases por la mañana venían por la tarde y los que tenían clase por la tarde por las mañanas, comían un bocata y se iban al instituto".

Desde su punto de vista, el secreto para que tantos colectivos culturales de Carabanchel y personas particulares se hayan implicado en el proyecto "es que tiene verdad". "Si tú les presentas un proyecto con alma y con un interés, se apuntan", certifica.

"Por el camino de en medio" ha tenido su presentación en los cines Yelmo de Islazul, en Madrid, pero vivirá su estreno en la ciudad de Zamora, este jueves día 18 de octubre a las 19.30 horas en Multicines.

"Desde hace 20 años vivo en Madrid por motivos de trabajo, pero nunca me olvido de la que considero mi ciudad y en Multicines Zamora siempre apoyan el cine", señala el director que tiene en cartera el llevar a cabo un largometraje sobre "lo que verdaderamente sucedió en El Cerco de Zamora".