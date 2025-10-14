Unas 180 mujeres que ejercen la prostitución en Zamora están en riesgo de explotación y OnlyFans y Tik-Tok en el punto de mira

Unas 180 mujeres que ejercen la prostitución en la provincia de Zamora y que están en riesgo de ser víctimas de un delito de trata de seres han sido contactadas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) en los últimos ocho años.

El dato, correspondiente al trabajo que desarrolla Apramp en la provincia desde el año 2017, se ha puesto de relieve en rueda de prensa tras la reunión anual de la Mesa de Trabajo sobre la Trata de Seres Humanos celebrada este martes en la Subdelegación del Gobierno.

En la reunión se ha constatado el cambio tanto en la captación de víctimas de este tipo de delitos como en los lugares en los que se ejerce la prostitución.

Sobre la captación de mujeres e incluso niñas para ser prostituidas, que es uno de los casos más frecuentes de trata de seres, cada vez se da un mayor número de casos en las que las víctimas son captadas a través de internet y las redes sociales, tanto a través de la plataforma de creación de contenidos de pago OnlyFans como por la red social Tik-Tok, según ha advertido el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Por ello, se pretende que la mesa de trabajo tenga un perfil más técnico y se incluya para ello a responsables de Educación para prevenir desde ese ámbito la captación de víctimas.

Sobre los lugares de ejercicio de la prostitución, cada vez hay menos clubes de alterne, actualmente son siete, cuatro de ellos en la capital zamorana, y son más los pisos particulares en el que mujeres son prostituidas, con ocho nuevos descubiertos en el último año.

Comparencia ante los periodistas tras la reunión sobre trata de seres. / Cedida

Respecto a otras forma de trata de seres, en el último año se han efectuado 40 inspecciones conjuntas de la autoridad laboral y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Zamora, 32 de ellas en el medio rural zamorano, con un total de 190 personas identificadas en esas inspecciones. Clubes de alterne, explotaciones agrarias, empresas de construcción y de hostelería son los lugares en los que se han efectuado esas inspecciones. De hecho, las últimas inspecciones se han llevado a cabo durante la campaña de vendimia, entre el 22 y el 28 de septiembre, en 27 explotaciones agrarias.

Reunión de la mesa de trabajo en la Subdelegación del Gobierno en Zamora. / Cedida

En esas fechas también se han llevado a cabo siete inspecciones en establecimientos hosteleros de la capital zamorana, todas ellas con el fin de detectar posibles casos de explotación laboral, una de las modalidades de los delitos de trata de seres. Por el momento, las gestiones de comprobación de datos continúan, por lo que el subdelegado del Gobierno no ha podido determinar por el momento el número de situaciones de explotación detectadas.