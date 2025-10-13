Zamora ha superado la temperatura histórica promedio en 11 de los primeros 12 días de octubre

Octubre suele ser un mes fresco y lluvioso en Zamora. De hecho, la media histórica hace que sea el periodo del año en el que más litros de agua se acumulan durante cada curso. Sin embargo, el octubre de 2025 puede ser recordado precisamente por todo lo contrario, al menos según lo vivido durante los primeros 12 días del décimo mes del año. Hasta el momento, la inmensa mayoría de jornadas han visto como sus termómetros se han situado por encima del promedio, incluso durante el inicio del mes y su tradicional 'veranillo de San Miguel'. Una tónica que se repite cada noche con las temperaturas mínimas.

El listado de temperaturas máximas de este mes de octubre acumula ya 11 días por encima del promedio histórico, mientras que el día que queda 'suelto' igualó él registró más habitual. Se trata del 5 de octubre, cuando la máxima registrada fue de 21º C entre las 16:00 y las 18:30 de la tarde. En cuanto al resto de jornadas, destacan por su calurosidad los días 3 y 7 de octubre, cuando el mercurio se elevó hasta los 28º C en las horas más calurosas del día. Hace doce meses, fueron 21 de los 31 que tiene el décimo mes del año los que se quedaron por encima del promedio, un registro que podría ser superado de seguir con la tendencia actual.

En lo referente a las temperaturas mínimas, la tendencia alcista es similar, aunque en ese caso 'solamente' se supera el promedio en cinco días, mientras que se iguala en otro más. La madrugada más fría fue la que unió el 1 con el 2 de octubre, cuando los termómetros llegaron a caer hasta los 3º C a las 08:00 horas de la mañana. En cuanto a la mínima más 'calurosa', hay que ir hasta el 5 de octubre para encontrarla, con los 10º C que se llegaron a picar a las 08:30 de la mañana. En resumen, un mes que está siendo muy caluroso por el día y que permite no encender aún las calefacciones por la noche.