Con dos pulmones y sin ambulancia: la última denuncia sanitaria tras un trasplante

Hace casi seis meses, José Martín Tuda fue protagonista de una rueda de prensa en Salamanca contando su experiencia y agradeciendo la atención recibida al ser uno de los primeros pacientes sometidos a un trasplante bipulmonar en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Entonces tuvo palabras de agradecimiento para el equipo de la sanidad pública que lo atendió y confesó que le era "muy grato poder a empezar a revivir en esta vida".

José Martín, trabajador de Iberdrola jubilado y residente en la localidad zamorana de Roales del Pan había tenido la oportunidad de empezar de cero con ese trasplante doble que le libraba de los cerca de seis años de dolencias derivadas de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que en los últimos tiempos le había llevado incluso a tener que depender de un equipo de oxígeno portátil.

La operación salió muy bien y tras recibir el alta regresó a Zamora, con viajes periódicos a Salamanca, tanto a las revisiones con el equipo de neumólogos como a rehabilitación. Sin embargo, casi un mes después, en mayo se encontró con que le quitaban la ambulancia para los traslados y expresó su queja, de la que se hizo eco este diario, al no ponerle transporte sanitario pese a que los médicos desaconsejaban que utilizase el autobús por la aglomeración de personas y su fragilidad tras la operación. Entonces, la gerencia de asistencia sanitaria rectificó y le volvió a poner la ambulancia para los viajes sanitarios a Salamanca, pero ahora se ha encontrado con que de nuevo le han quitado el transporte sanitario y como alternativa le ofrecen, si no puede desplazarse por sus propios medios, que utilice el transporte público, si no el colectivo al menos un taxi, y que luego reclame los gastos.

José Martín, en su casa, hace ejercicio en una bici aerostática. / J. N.

José Martín, a sus 71 años, ha experimentado una gran mejoría tras el trasplante. "De momento hago vida casi normal, ando, que duda cabe que me canso y tengo que parar, pero hago hasta cuatro o cinco kilómetros despacito, sin depender del oxígeno", ha confesado.

Sin embargo, ha subrayado que los médicos que le tratan le han hecho un informe en el que justifican que aún no puede conducir. Por ello, ha considerado imprescindible disponer de ambulancia para sus traslados a Salamanca, por lo que ha expresado su indignación porque la gerencia sanitaria de Zamora le haya retirado ese servicio para ir a las revisiones o a rehabilitación. Máxime cuando pacientes en su situación de León, Burgos y Segovia que también acuden al neumólogo a Salamanca sí disponen de transporte sanitario y no han tenido problemas para contar con una ambulancia para sus traslados.

Decisión "caso a caso"

La decisión de que un paciente disponga o no de una ambulancia para sus desplazamientos a un centro hospitalario se adopta según criterios médicos, con una revisión "caso a caso" de si es necesario el transporte sanitario o se trata simplemente de un transporte social para acudir a una revisión, han explicado fuentes de Sacyl en Zamora. Han aclarado también que la decisión que se adopta se justifica en los informes de la Inspección Médica, ya que, además, el número de ambulancias es finito.

Nueve donaciones que salvan vidas

Por otra parte, en los nueve primeros meses de este año se han contabilizado en la provincia de Zamora un total de nueve donaciones de órganos que han permitido salvar vidas, a una media de una donación mensual. Zamora fue, según la estadística autonómica, la quinta provincia de la comunidad con más donaciones, por detrás de Valladolid, Salamanca, León y Burgos, pero por delante de otras de tamaño parecido como Segovia y Palencia, con tres y una donación, respectivamente, mientras que en Soria y Ávila no se registraron ninguna. La actividad en la donación de órganos registrada en el conjunto de hospitales públicos de Castilla y León ha alcanzado la cifra de 94 donantes, lo que ha permitido la realización de 327 implantes, frente a los 309 del año pasado, en los hospitales públicos de Sacyl autorizados para ello.

Así lo refleja el último balance publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes, que detalla además que entre los órganos trasplantados figuran 177 riñones, 72 hígados, 15 corazones, 46 pulmones y 6 páncreas, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La actividad trasplantadora registrada indica que se han realizado 120 implantes renales en hospitales de Salamanca y Valladolid. En Salamanca también se han realizado ocho trasplantes renales de vivo/cruzado, seis de páncreas-riñón y 16 pulmonares. El Hospital Río Hortega de Valladolid ha efectuado 28 injertos hepáticos y el Clínico de Valladolid 15 cardiacos. También ha habido 134 córneas implantadas.