¿Cuántos puentes y festivos le quedan a los zamoranos este año?

En plena fiesta de la Hispanidad trasladada a este lunes, 13 de octubre, al caer en domingo, los zamoranos ya están pensando en el próximo festivo a la vista señalado en rojo en el calendario laboral. Y la verdad es que no queda tanto si se tiene en cuenta que el 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, ya está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay una particularidad: si trabajas los sábados, estás de enhorabuena pero si no lo haces, te va a dar absolutamente igual ya que el primer día del mes 11 cae en sábado. De este modo, tendrá que esperar hasta la Inmaculada Concepción para poder catar otro puente, si se tiene en cuenta que el 6 de diciembre, Día de la Constitución, también cae en sábado.

Días festivos en Zamora que quedan pendientes

1 de noviembre , Todos los Santos. Sábado

, Todos los Santos. Sábado 6 de diciembre , Día de la Constitución Española. Sábado.

, Día de la Constitución Española. Sábado. 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Lunes

Inmaculada Concepción. Lunes 25 de diciembre, Natividad del Señor. Jueves

De este modo, puente como tal solo te queda uno, que no está nada mal a dos meses y medio vista del cierre de 2025.

Si lo prefieres, puedes echar ya mano del calendario laboral de 2026, que respeta las festividades tradicionales y traslada al lunes festivos que este año caen en sábado: el Día de Todos los Santos y el de la Constitución.

Días festivos en Castilla y León en 2026

Según lo dispuesto en la propuesta, las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en Castilla y León para 2026 serán las siguientes:

1 de enero: Año Nuevo

6 de enero: Epifanía del Señor

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma

1 de mayo: Fiesta del Trabajo

15 de agosto: Asunción de la Virgen

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

1 de noviembre: Todos los Santos (se traslada al lunes 2 de noviembre)

6 de diciembre: Día de la Constitución Española (se traslada al lunes 7 de diciembre)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Natividad del Señor

La elaboración del calendario se ha realizado manteniendo el respeto a las fiestas tradicionales de la comunidad autónoma, las demandas sociales y las necesidades del sistema productivo. Además, ha contado con la consulta previa al Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León, en el que están representadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Igualmente, se ha sometido al correspondiente trámite de participación, audiencia e información pública, sin que se haya registrado ninguna sugerencia en contra.

Estas catorce fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de carácter local: el 25 de mayo es la romería de La Hiniesta y el 29 de junio, San Pedro. Ambas fechas, son lunes.