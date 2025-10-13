Este es uno de los murales que los zamoranos piden restaurar

Las calles de Zamora no serían lo mismo sin sus murales. Obras de arte que cambian la imagen de la ciudad, le dan vida y sorprenden a los visitantes.

Esta forma de expresión del arte urbano ha conquistado las calles de la ciudad, mostrando, desde otra perspectiva, otra forma de disfrutar de la capital zamorana. Muros, fachadas y rincones inhóspitos de la ciudad se convierten en lienzos, símbolo de cultura y el reflejo de la historia de la ciudad, sus costumbres o las imágenes del pasado. Tal es su importancia que para muchos son incluso un recuerdo de su infancia: "Mi calle de la infancia y adolescencia, ¡qué bonitos recuerdos!", escribe Olga en un pide de foto de uno de los murales.

Tal es este símbolo de la ciudad que algunos de ellos se han empezado a ver afectados por el paso del tiempo ante la atenta mirada de los zamoranos que ahora piden la restauración del que fue uno de los primeros murales que decoraron la ciudad: "Debería ser restaurado: se está cayendo a cachos poco a poco. Y es una pena, porque es una atracción turística notable", relata uno de ellos.