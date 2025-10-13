Dos jóvenes que circulaban en patinete resultan heridos tras ser atropellados en el barrio zamorano de Pinilla
El incidente, que ha obligado a movilizar a los servicios de emergencias, ha ocurrido alrededor de las 20:45 de la noche
El lunes festivo ha terminado con susto incluido para los vecinos de Zamora, que han tenido que presenciar un nuevo accidente en una de sus calles. En esta ocasión, los hechos se han producido en el barrio de Pinilla, donde dos jóvenes han resultado heridos y han requerido de asistencia por parte de los servicios sanitarios. Según han confirmado fuentes policiales, la alerta se ha dado en torno a las 20:45 de la noche, cuando ha sido notificado un atropello por parte de un vehículo a dos jóvenes que circulaban en un patinete. Por el momento, se desconocen las causas y la culpabilidad de este incidente, que sigue bajo investigación policial.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente agentes de la Policía Municipal de Zamora, así como dos ambulancias medicalizadas de Emergencias Sanitarias -Sacyl-. En cuanto a la situación de ambos jóvenes -un varón y una mujer-, se ha confirmado que no han perdido la consciencia en ningún momento y que han sido atendidos en primera instancia por los servicios médicos que han acudido a la zona para valorar la posible gravedad de sus lesiones.
