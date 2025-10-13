El mejor programa educativo para incentivar la vocación científica entre las niñas se imparte en Zamora

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación ASTI, han abierto el plazo de inscripción para la décima edición de STEM Talent Girl, una iniciativa pionera que busca inspirar, educar y empoderar a niñas y jóvenes en disciplinas STEM, centradas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Desde su puesta en marcha en 2016, el programa ha acompañado ya a más de 8.000 alumnas, contribuyendo a reducir la brecha de género en un ámbito clave para el futuro y donde las mujeres continúan siendo minoría.

El programa cuenta con una nutrida red de mentoras —más de 500 profesionales STEM— de distintos ámbitos que guían a las participantes durante todo el itinerario formativo, a través de charlas inspiracionales, sesiones de mentoring, actividades prácticas, visitas a su empresa e incluso desarrollando junto a la alumna su propio proyecto de investigación.

Presente en todo Castilla y León, también de manera virtual

STEM Talent Girl está presente de forma física en las nueve capitales de provincia de Castilla y León y cuenta, además, con una potente aula virtual donde las jóvenes y sus familias pueden visualizar y apuntarse a las distintas actividades o hacer seguimiento de sus progresos.

El programa se estructura en tres subprogramas diseñados en función de la edad y necesidades formativas, como son Science for Her, pensando para estudiantes de ESO, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos, eliminar sesgos y orientar su formación hacia áreas científico-tecnológicas con alta empleabilidad.

Por su parte, Mentor Woman está destinado a alumnas de Bachillerato, con orientación personalizada para decidir su futuro académico y profesional. Por último, Real Work se dirige a universitarias, las conecta con empresas líderes y les ayuda a dar el salto al mundo laboral.