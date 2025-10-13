Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación

El mejor programa educativo para incentivar la vocación científica entre las niñas se imparte en Zamora

La iniciativa ofrece una oportunidad a las estudiantes de adentrarse en materias como ingeniería, tecnología o matemáticas

Charla de la última edición de STEM Talent Girl en Zamora. | M. A. L. (ARCHIVO)

Charla de la última edición de STEM Talent Girl en Zamora. | M. A. L. (ARCHIVO)

Beatriz Blanco García

Beatriz Blanco García

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación ASTI, han abierto el plazo de inscripción para la décima edición de STEM Talent Girl, una iniciativa pionera que busca inspirar, educar y empoderar a niñas y jóvenes en disciplinas STEM, centradas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Desde su puesta en marcha en 2016, el programa ha acompañado ya a más de 8.000 alumnas, contribuyendo a reducir la brecha de género en un ámbito clave para el futuro y donde las mujeres continúan siendo minoría.

El programa cuenta con una nutrida red de mentoras —más de 500 profesionales STEM— de distintos ámbitos que guían a las participantes durante todo el itinerario formativo, a través de charlas inspiracionales, sesiones de mentoring, actividades prácticas, visitas a su empresa e incluso desarrollando junto a la alumna su propio proyecto de investigación.

Presente en todo Castilla y León, también de manera virtual

STEM Talent Girl está presente de forma física en las nueve capitales de provincia de Castilla y León y cuenta, además, con una potente aula virtual donde las jóvenes y sus familias pueden visualizar y apuntarse a las distintas actividades o hacer seguimiento de sus progresos.

El programa se estructura en tres subprogramas diseñados en función de la edad y necesidades formativas, como son Science for Her, pensando para estudiantes de ESO, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos, eliminar sesgos y orientar su formación hacia áreas científico-tecnológicas con alta empleabilidad.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Mentor Woman está destinado a alumnas de Bachillerato, con orientación personalizada para decidir su futuro académico y profesional. Por último, Real Work se dirige a universitarias, las conecta con empresas líderes y les ayuda a dar el salto al mundo laboral.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
  2. La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
  3. El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos
  4. Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
  5. La aseguradora del coche que cayó a la vía del Alvia en La Hiniesta no quiere pagar a los maquinistas: ¿Por qué?
  6. David Gago, Concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: 'Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas
  7. Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
  8. Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas

Con dos pulmones y sin ambulancia: la última denuncia sanitaria tras un trasplante

Con dos pulmones y sin ambulancia: la última denuncia sanitaria tras un trasplante

Exportando bienestar emocional

Exportando bienestar emocional

¿Cuántos años puede le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín?

¿Cuántos años puede le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín?

El mejor programa educativo para incentivar la vocación científica entre las niñas se imparte en Zamora

El mejor programa educativo para incentivar la vocación científica entre las niñas se imparte en Zamora

María Teresa Nogueira, enferma de cáncer: "No hay que tener miedo a decir que se tiene cáncer"

María Teresa Nogueira, enferma de cáncer: "No hay que tener miedo a decir que se tiene cáncer"

Daniel Vicente, ganadero: "Debemos estar orgullosos de lo que somos y lo que hacemos"

Daniel Vicente, ganadero: "Debemos estar orgullosos de lo que somos y lo que hacemos"

Capitán retirado, Alipio García García: «Los puestos sostenían la Guardia Civil cuando yo ejercía hace 50 años»

Capitán retirado, Alipio García García: «Los puestos sostenían la Guardia Civil cuando yo ejercía hace 50 años»

Balance y cierre de puertas de Ecocultura con el contador de visitantes en una cifra redonda

Balance y cierre de puertas de Ecocultura con el contador de visitantes en una cifra redonda
Tracking Pixel Contents