María Teresa Nogueira, enferma de cáncer: "No hay que tener miedo a decir que se tiene cáncer"

¿Cómo recibió su diagnóstico?

Me detectaron un cáncer de mama en junio de 2010, ese fue mi primer cáncer, estaba en la mama izquierda, pero me quitaron las dos, ya que tenía solo 43 años, por prevención, aunque me dejaron los pezones y la piel de cubre el seno. Tuve un tratamiento oral durante cinco años y, trece años después, me descubrieron un bulto en el pezón de la mama izquierda, otra vez.

Así que tuvo que volver a pasar de nuevo por todo el proceso.

Volví a la salida de casilla, cuando más tranquila estaba. Los médicos querían quitar los pezones, pero conservar la piel del seno. Yo me planté y decidí que me quitaran todo, así que me hicieron una mastectomía radical. Además, entre uno y otro cáncer de mama, el endometrio estaba enviando señales un poco raras, así que me quitaron el útero, con el cuello y ovarios, con 45 años. Ahora tengo 58 y ya he pasado por quimio, radio y un tratamiento oral brutal, que me ha dejado tocado el estómago. En diciembre tengo revisión, esperemos que todo esté bien.

¿Tenía antes de su enfermedad algún conocido o familiar afectado, para conocer ya lo que significa pasar por todo esto?

Precisamente, cuando a mí me detectaron el primer cáncer, ese mismo año, a mi padre le encontraron un cáncer de vejiga y a mi madre, de mama. Así que pasamos los tres por lo mismo al mismo tiempo. Yo me volqué en ellos, me preocupé por su tratamiento más que centrarme en mí misma.

¿Conocía la labor que hace la Asociación Española Contra el Cáncer?

Por supuesto, porque en mi familia siempre ha habido algún caso, con esta genética tan tremenda que nos ha tocado, pero no había sido una relación tan activa como cuando me descubrieron a mí y a mis padres los tumores.

Ayuda psicológica y de alimentación

En su caso particular, ¿en qué le ayudó la delegación de Zamora?

Sobre todo, he utilizado los servicios de psicología y de nutrición, por ese tratamiento oral que antes comentaba, ayudándome con unas pautas de ejercicio y alimentación que me han venido muy bien. Y con la psicóloga, las citas se convertían en una charla con una amiga. Como voluntaria, la verdad es que no he ayudado mucho, por motivos de trabajo, y después, con mi enfermedad, tampoco estaba tan activa como para echar una mano, la verdad.

María Teresa Nogueira / Cedida

¿Cree que la asociación desarrolla una labor fundamental, tanto para enfermos como para familiares?

Absolutamente. Yo no he utilizado más servicios porque no lo he necesitado, pero hacen una labor excepcional, con muchas más ayudas.

¿Le costó tomar la decisión de ir al psicólogo cuando estaba enferma?

Para nada, a mí me sirvió de mucho y lo recomiendo, siempre. Y eso que yo soy una persona muy fuerte, que nunca caí durante todo el proceso. Moralmente, he estado siempre arriba, siempre activa, en todo momento. Pero es verdad que cuando comencé las citas con la psicóloga de la asociación, María, me ayudó bastante, sobre todo para resolver todas las dudas que se te plantean con la enfermedad, lo que te ocurre en ese momento y no sabes cómo hacerle frente. Te marca determinadas pautas que son muy importantes. Al final, considero que, más que una psicóloga, se ha convertido en una amiga que ha estado ahí en los momentos que más la he necesitado, porque no siempre estás al cien por cien con esta enfermedad, por supuesto, y hay que superar ciertos baches que, con ayuda, se hacen más llevaderos.

Más necesidad de prevención

¿Considera que la sociedad ya está suficientemente concienciada sobre el cáncer de mama o todavía hay trabajo que hacer?

En esta enfermedad, se ha adelantado en muchísimos temas, pero todavía no en el de la prevención. Conozco a mucha gente que no acude a revisiones ginecológicas por pereza o vergüenza. Pero las revisiones son esenciales. En mi caso particular, en ambas ocasiones fui porque me noté algo raro en el pecho. La última vez, fue un sábado por la noche y el lunes, a primera hora, estaba en la puerta de Oncología, para pedir que me atendieran. Así que, la autoexploración también es muy importante, porque a veces estas cosas no se detectan al primer golpe de vista. Todavía hay que hacer campañas para que la gente se haga mamografías y acuda a su ginecólogo con mayor regularidad. Solemos pensar que a nosotros no nos va a pasar, pero puede llegar de la noche a la mañana, todos estamos en la ruleta.

Una de las actividades con las que más se conciencia en este sentido, es la Carrera del Cáncer, que se celebra en Zamora el próximo 19 de octubre. ¿Suele participar?

Desde hace muchísimos años, acudo puntualmente con la camiseta de la edición. Recuerdo ir con mis padres y, ahora que mi padre falleció, precisamente por una recaída de esta enfermedad, la cita la tengo con mi madre y mis hermanas. Es un día de reunión familiar, primero para hacer la marcha y después para comer todas juntas. Impensable hacer otros planes ese día.

Exponerse al mundo

¿Y qué opina de este tipo de jornadas, como la que organiza en el Campus Viriato LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA?

Con ella se hace una labor extraordinaria, reuniendo a personas que cuentan su caso particular, aunque sea algo muy íntimo. Porque no hay que tener miedo a decir que se tiene cáncer o cualquier otra enfermedad, no pasa nada. En mi caso particular, ni siquiera utilicé un pañuelo para taparme cuando me quedó sin pelo. Sentía que iba disfrazada, que no era yo. Consideraba que tenía que exponerme al mundo para que vieran y supieran de la enfermedad y todo lo que conlleva. Y estos foros te dan de nuevo esa oportunidad, que es tan necesaria para concienciar sobre la enfermedad a toda la sociedad.