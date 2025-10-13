Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora

Asistirán al acto el presidente de la Fundación Edades del Hombre y Mañueco pero, por ahora, no hay confirmación de la Casa Real

Preparativos en la Catedral de Zamora para Las Edades del Hombre.

Preparativos en la Catedral de Zamora para Las Edades del Hombre. / Alba Prieto

Tania Sutil

Tania Sutil

Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora bajo el nombre de "EsperanZa". Así lo acaba de comunicar la Fundación Las Edades del Hombre en relación a una muestra de arte sacro que tendrá como sedes la Catedral, San Cipriano y el Carmen de San Isidoro durante los meses comprendidos entre octubre y abril.

La inauguración de la edición XXVIII será el próximo jueves, 16 de octubre, y contará con la presencia tanto del presidente de la Fundación, Luis Javier Argüello, como del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Al acto inaugural asistirán también otras autoridades y representantes eclesiásticas, políticas, civiles y sociales de la provincia y de Castilla y León. No obstante, no hay referencia alguna a ningún miembro de la Casa Real a pesar de estar invitados.

Los precios

La entrada general a la exposición "Esperanza" costará 9 euros y la reducida, 7,5 euros. De esta segunda modalidad podrán beneficiarse pensionistas y mayores de 65 años, personas con discapacidad inferior al 33%, menores de 18 años, titulares del carné joven, miembros de familias numerosas y personas en situación legal de desempleo que deberán presenta en la taquilla del documento oficial correspondiente que lo acredite. Además, los niños menores de 12 años y las personas con discapacidad superior al 33%, tendrán libre acceso a la exposición.

Las Edades del Hombre: preparativos de 'Esperanza' / Alba Prieto

A la experiencia de realidad virtual que tendrá lugar en el claustro de la Catedral previo desembolso de 5 euros en el caso de entrada general y si es reducida, de 3 euros.

Las entradas combinadas, es decir exposición y realidad virtual, tiene un precio de venta de 12 euros que asciende a 14 euros si se opta por adquirir el programa de mano.

Respecto al templo del Carmen de San Isidoro el pase "será gratuito" y en él "tendrá lugar talleres para escolares" según han explicado fuentes de la muestra de arte sacro.

La Fundación de Las Edades del Hombre oferta la posibilidad de visitas guiadas para grupo por un coste de 175 euros e incluye la posibilidad de realizarla acompañado por un monitor.

Actuaciones en la Catedral para adecuar la muestra.

Actuaciones en la Catedral para adecuar la muestra. / N. S.

