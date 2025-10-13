Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los grandes cuentos clásicos recalan en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

El coro y orquesta de cámara Sonora actúa el domingo en la ciudad

Un actución de Sonora

Un actución de Sonora / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Sirenita, Pocahontas, Aladdín y otros muchos conocidos personajes llegan este fin de semana de la mano del coro y orquesta de cámara Sonora. Por su parte Caperucita, lo hará a través del original espectáculo preparado por caraBdanza. Ambas formaciones regresan al Teatro Ramos Carrión de Zamora con nuevas y originales propuestas centradas en las historias infantiles de todos los tiempos.

Este domingo, 19 de octubre, Sonora ofrece un espectacular y emotivo concierto centrado en las bandas sonoras de películas por todos conocidas, como “La bella y la bestia”, “El Rey León”, “Coco”, “Mulán” o “Frozen” entre muchas otras.

La formación musical promete a los asistentes “una experiencia para vivir la magia de los cuentos como nunca antes se ha sentido y para revivir los recuerdos dormidos en los más profundo de nuestro interior”. Para lograrlo, más de 1000 velas crearán el ambiente propicio en una tarde inolvidable.

Además, tanto Sonora como el Ramos Carrión, animan al público a acudir caracterizados como sus personajes favoritos y llevarse un recuerdo único pasando por el photocall que se instalará para la ocasión. Quienes los hagan, podrán participar en el sorteo de una invitación doble para el espectáculo que elijan dentro de la dinámica cartelera del liceo. Todo ello, podrá disfrutarse este domingo a las 19.00 horas a un precio de 25 euros.

Caperucita ahora es Carmen

Otra compañía que repite visita al Teatro Ramos es caraBdanza. En esta ocasión, se representará "Carmencita y el lobo", una nueva visión del cuento de Caperucita Roja arropada por la música de la Carmen de Bizet. Apoyándose en la conocida suite, reinterpretada por Rodión Shchedrín, el desarrollo de la obra se ubica en una pequeña aldea española del siglo XIX. Tal propuesta tendrá lugar la próxima semana, el domingo 26, a las 19.00 horas a un precio de 15 euros.

Nueva edición de Son de raíz

Los días 24 y 31 de octubre, se celebrará en el Ramos Carrión una nueva edición de festival de folclore Son de raíz. En esta ocasión, serán la dupla formada por Serigosa y Prieto Picado la que subirá al escenario el primer viernes, mientras que Karmento será la protagonista de la segunda fecha. Ambos conciertos comenzarán a las 20.30 y tendrán un precio de 12 euros respectivamente.

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo.

