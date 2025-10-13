Fallece un pequeño gato en Zamora tras caer desde un quinto piso en esta céntrica avenida de la capital

En ocasiones, hasta las historias más bonitas de solidaridad con el prójimo tienen un triste final, aunque en Zamora no suela ser lo habitual. Cada día, los diferentes grupos de redes sociales con aroma zamorano -en especial aquellos de Facebook- se llenan de mensajes buscando soluciones a problemas en la capital, ya sean de índole personal o para todos los que viven en 'La perla del Duero'. Muchas de esas publicaciones versan sobre pequeños animalitos, mascotas en la mayoría de los casos, que necesitan ayuda urgente, como ocurrió nuevamente durante las últimas horas de este domingo.

La medianoche del 12 de octubre se acercaba cuando un usuario publicó una foto de un gato, al parecer doméstico, que necesitaba cuidados urgentes. Según explicaba en el comentario junto a la instantánea, dio con el pequeño felino "en la Avenida Portugal 23" después de "al parecer, haber sido atropellado". El mensaje de socorro no tardó en recibir respuestas, aconsejando ponerse en contacto con un veterinario y con la Policía Municipal para intentar solucionar cualquier problema y herida que tuviera el gato después del incidente, así como para poder dar con el paradero de los dueños, si los tuviera.

Sin embargo, esta es una de esas historias que tienen un triste final en la capital, pues nada pudieron hacer por salvar al gato. Según confirmó a primera hora de la mañana el mismo usuario que dio la alerta, este felino había fallecido poco después debido a las heridas sufridas. De igual manera, informó que no había sido atropellado, sino que se había precipitado desde un quinto piso de la Avenida Portugal. Con la llegada de la Policía Municipal al lugar de los hechos, fueron muchos los vecinos que se asomaron a sus ventanas para saber qué pasaba, entre los que se encontraban los apenados dueños del animal.