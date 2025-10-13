Exportando bienestar emocional

Rumanía se encuentra en pleno proceso de reforma educativa y la Universidad Politécnica de Bucarest acogió unas jornadas de trabajo con expertos de toda la Unión Europea —miembros del cuerpo Taiex de la Comisión Europea— que explicaron diferentes aspectos sobre la educación en sus países, que servirán de inspiración para la nueva ley del país anfitrión.

En representación de España acudió la zamorana Rocío Lucas, quien se encargó de desentrañar los detalles de cómo está implantado en el currículo todo lo vinculado al aprendizaje socioemocional y la salud mental. "Les interesaba, sobre todo, los mandatos legales sobre prestación de salud mental en los centros educativos, la institucionalización de planes específicos de bienestar emocional en las aulas y los protocolos de actuación que tenemos", explica Ferrero, quien fue desgranando en su intervención en la universidad desde las recomendaciones del Consejo de la UE sobre competencias clave —en especial la quinta, centrada en la competencia personal, social y de aprender a aprender— hasta reales decretos y mandatos legales sobre bienestar socioemocional y los decretos de ordenación y currículo de Castilla y León. "Sobre lo que más interesados estuvieron fue sobre la Red de Detección y Alerta del Suicidio de las Conductas Autolesivas que tenemos en Castilla y León, preguntando por la red de enlace que hay entre Sanidad y Educación y cómo se coordinan entre sí", recuerda la profesora, quien les detalló tanto los protocolos de actuación como la función del coordinador de bienestar emocional.

Rocío Ferrero, durante su intervención. | CEDIDA

En las jornadas participaban funcionarios del Ministerio de Educación de Rumanía, miembros de Unicef e inspectores de educación de toda Europa, como Rocío Ferrero, quien estuvo acompañada de colegas de Finlandia, Malta, Francia, República Checa, Eslovaquia, Portugal y Bulgaria, cada uno centrado en un tema educativo concreto. "En estas ocasiones, se das cuenta de que somos pioneros en algunos aspectos, pero también es una buena oportunidad para coger nuevas ideas", reconoce Ferrero, poniendo como ejemplos la experiencia de Francia, donde los alumnos desde los tres hasta los diez años reciben clase de empatía o la de Malta, con sus estudiantes aprendiendo en la asignatura de Desarrollo Personal, Social y Profesional.

El resultado de estas reuniones es una ingente cantidad de informes que servirán de base para que Rumanía pueda poner en marcha su reforma educativa contando con la experiencia de toda Europa, incluida la aportación zamorana. n