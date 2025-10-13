¿Quién tiene derecho en Zamora a la recogida de residuos voluminosos en casa, sin necesidad de bajarlos al contenedor?

Desprenderse de los residuos voluminosos de casa en ocasiones se demora por la dificultad para bajarlos de casa y dejarlos en el contenedor, previo aviso a los responsables del servicio de recogida de basuras o sabiendo de antemano el día en el que se recogen esos residuos en su zona. Desprenderse de un sillón viejo, un antiguo armario y otros útiles de gran tamaño que ya no sirven se convierte así en algunas ocasiones un quebradero de cabeza. La situación es especialmente dificultosa para determinados colectivos, como el de personas mayores de avanzada edad o personas con discapacidad.

Por ello, la formación Ahora Decide ha recordado que esos colectivos tienen derecho a que los operarios de la empresa adjudicataria de este servicio en la ciudad de Zamora vayan a sus domicilios para efectuar la recogida de esos residuos.

Ese partido ha denunciado, en cambio, que el Ayuntamiento de Zamora "no está actuando con la debida diligencia", ya que se está retribuyendo a la empresa por ese servicio que en realidad "no se está prestando" porque el desconocimiento y la falta de difusión hacen que el servicio no se use. Se trata, a juicio de Ahora Decide, de un "incumplimiento grave, porque afecta a personas con movilidad reducida, que no pueden cargar, trasladar o depositar residuos voluminosos junto a los contenedores". Por ello, la formación liderada por Manuel Fuentes en la capital zamorana ha solicitado que se proceda "a la mayor brevedad posible, a la puesta en marcha de este servicio tan esencial".

Igualmente, ha solicitado campañas de difusión y publicidad para "garantizar su adecuado conocimiento" por parte de todos los habitantes de la ciudad. Ahora Decide ha pedido además que se investiguen las razones por las que el responsable del servicio "no ha cumplido con la obligación de supervisar el cumplimiento del contrato, avisar a la empresa exigiendo su cumplimiento y dictar la propuesta de sanción si no se cumplen todas las condiciones del proyecto", ha concluido la formación zamorana.