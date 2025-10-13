La ciudad hermana de Zamora cambia de rumbo político: quién es la nueva responsable y qué proyectos conjuntos hay en juego

La ciudad hermana de Zamora, que por su situación socioeconómica podría considerarse incluso la "gemela" portuguesa de la capital zamorana, acaba de cambiar de rumbo político.

Braganza, la capital de Tras os Montes y una ciudad situada a poco más de una hora en coche de Zamora, ha cambiado de forma histórica de signo político y eso puede tener implicaciones para toda la provincia de Zamora, habida cuenta de que por su cercanía es una de las ciudades portuguesas con la que más proyectos europeos conjuntos se han puesto en marcha.

En los comicios municipales celebrados el domingo 12 de octubre en Portugal se produjo un vuelco electoral en Braganza, donde se impuso la socialista Isabel Ferreira, acabando con 28 años de hegemonía del centro derecha representado en ese país por el Partido Social Demócrata (PSD). Debido a la cercanía de la capital del nordeste portugués y a sus similares características a Zamora, la colaboración siempre ha sido fluida y fruto de ella son diversos proyectos europeos puestos en marcha conjuntamente tanto con el Ayuntamiento de Zamora como con la Diputación Provincial, algunos de ellos ejecutándose actualmente.

Ferreria, en el centro, junto a la secretaria de Estado española de Reto Demográfico, en una jornada de cooperación en Zamora, hace cinco años. / Cedida

La llegada de savia nueva al Consistorio bragantino puede cambiar la situación, tanto para bien como para mal, ya que se puede reforzar esa colaboración afianzando incluso la creación de una eurorregión entre Zamora y Braganza, o bien se puede resentir por la búsqueda de otros socios europeos por parte de la ciudad vecina portuguesa. Aunque será el tiempo el que determine ese cambio de rumbo político, por el momento el PSOE de Zamora ya ha aplaudido la llegada a la presidencia de la Cámara Municipal de Braganza de Isabel Ferreira.

Los socialistas zamoranos ha destacado que Ferreira ha obtenido el respaldo mayoritario de la ciudadanía con un 50,31% de los votos, lo que abre "una etapa de esperanza y progreso para el municipio vecino".

Impulsora de la cooperación transfronteriza

El PSOE ha subrayado que Isabel Ferreira tiene una destacada trayectoria como secretaria de Estado de Desarrollo Regional de Portugal y ha demostrado durante años "un firme compromiso con la cooperación transfronteriza y con el desarrollo del interior peninsular". Su trabajo ha estado estrechamente vinculado a la provincia de Zamora, ya que durante su etapa como secretaria de Estado se han impulsado proyectos conjuntos en materia de conectividad, innovación territorial y lucha contra la despoblación.

Desde el PSOE de Zamora han asegurado que la elección de Isabel Ferreira abre "una oportunidad para fortalecer las relaciones institucionales y económicas entre Zamora y Braganza, dos territorios con una historia, una cultura y unos desafíos comunes".

El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha manifestado que la victoria de Isabel Ferreira supone "una magnífica noticia para Braganza, para el norte de Portugal y también para Zamora". Ha recordado que el PSOE zamorano comparte "la defensa de un modelo de desarrollo que mira al futuro, que apuesta por el territorio y por las personas" y ha agregado que "su liderazgo será clave para seguir estrechando los lazos entre España y Portugal".

Isabel Ferreira en una intervención en un acto público. / Cedida

Por el momento, las elecciones acaban de celebrarse y aún no hay fecha para su toma de posesión, pero a buen seguro que en ella no faltarán autoridades políticas y cargos institucionales de Zamora, dados los estrechos vínculos entre ambos territorios separados por una frontera cada vez más permeable.

¿Quién es Isabel Ferreira?

Isabel Ferreria, de 51 años, es una investigadora del área agroalimentaria y profesora universitaria portuguesa. Aunque nacida en Mozambique, Ferreira ha estado vinculada laboralmente al Instituto Politécnico de Braganza y han sido varias las visitas que ha realizado a Zamora, tanto primeramente por su labor universitaria como, desde el año 2019, por su faceta política.

Ese año fue nombrada secretaria de Estado de Valorización Interior de Portugal como independiente, secretaría de Estado que ha tenido una función similar a la del Reto Demográfico en España y desde la que ha impulsado la colaboración con Zamora y otros territorios españoles, como también lo ha hecho desde la secretaría de Estado de Desarrollo Regional hasta el nuevo Gobierno portugués elegido el pasado mes de junio.