Capitán retirado, Alipio García García: «Los puestos sostenían la Guardia Civil cuando yo ejercía hace 50 años»

A cuatro años de cumplir el siglo de vida, Alipio García García, capitán retirado hace casi 50 años de la Guardia Civil, recibió ayer el reconocimiento al trabajo desempeñado durante los años en activo cuando la seguridad ciudadana la función de los agentes.

-Le acaban de homenajear sus compañeros de la Guardia Civil por su labor durante 50 años, ¿qué ha sentido?, ¿de qué se ha acordado?

-Me he emocionado mucho (llora). Me he acordado de toda mi vida dentro y fuera de la Guardia Civil, son muchos años los que tengo, 96 hice en marzo.

-¿Qué recuerdo tiene más presente de su trayectoria?

-Recuerdo mucho mi destino en León, estuve en la compañía de Reserva (dedicada a mantener el orden público e intervenir en protestas). Allí llegué a capitán. Me acuerdo de los paisajes del valle de la Huerga, sus grandes castañales...

-¿Cuál era su cometido?

-Estábamos a disposición de lo que dijeran los mandos superiores. León fue mi último destino, allí pasé a la reserva al cumplirla edad de jubilación.

Alipio García García, capitán retirado, se dirige a recoger la distinción. / Jose Luis Fernández

-¿Cómo ha cambiado la Guardia Civil desde que usted entró el siglo pasado?

-Cuando yo entré, los puestos eran los que sostenían la Guardia Civil, ahora ya, no tienen la misión de antes, que había que trabajar por el bienestar del pueblo. Ahora tienen muchas más actividades, más competencias. Ya son casi 50 años alejado del ejercicio y no estoy muy al día de cómo se organiza y las competencias que tiene ahora la Guardia Civil, que son muchas más.

-¿Cuando usted entró de joven la función era mantener la seguridad ciudadana?

-La seguridad, el bienestar.

-Cuando comenzó a ejercer en la Guardia Civil eran años complicados, ¿fue duro?

-A veces, que todo sea por el bien de la gente.

-¿Qué echa de menos de aquellos años?

-Había mucho compañerismo, eso sí, pero hoy no sé porque ya no tengo contacto con los compañeros. (Se acerca a saludarle un vecino de Villardeciervos que le recuerda, «eras un niño, ¿cuántos años tienes ahora?, yo tendría 30 años ya». El hombre, que es guardia civil también, responde que tiene 77 años).

-¿Por qué entró en la Guardia Civil?

-Mi padre era guardia civil, mi hijo también lo es. Siempre viví en la Guardia Civil.

-Santander fue otro de sus destinos, ¿cómo fue aquella etapa?

-Teníamos tarea todos los días, persiguiendo a los bandoleros, como «El Juanín» que andábamos detrás de él pero que no le llegamos a capturar.

-¿Había muchos delincuentes por la zona?

-No, los suficientes para andar todos los días ocupados.