La última propuesta para ir a la moda y sentir orgullo de Zamora: el dinero en metálico, mucho mejor en estos monederos

El orgullo zamorano es algo que prácticamente se exhibe los 365 días del año. Da igual pasear por las calles de 'La Bien Cercada' o estar de viaje en la otra punta del mundo, que los oriundos de esta provincia dejarán ver sus orígenes de una manera u otra. Junto a ellos, son muchos los negocios y empresas de Zamora que aprovechan el tirón de todo lo que tiene que ver con la capital y las diferentes comarcas que la componen. Unas veces se presentan sudaderas, en otras ocasiones es el turno de unos calcetines, más recientemente le tocó a las 'tote bag'... Y la lista continúa con una nueva incorporación este 12 de octubre.

Tal y como ha publicado en sus redes sociales la propia autora, 'Las Cosillas de Miriam' ofrece a los zamoranos una nueva manera de guardar su dinero en metálico con unos monederos diseñados expresamente para poner en valor diferentes temas de la provincia. Concretamente, la presentación de estos productos la protagonizan dos carteras en color beige y otra más en verde azulado. En los dos primeros casos, se puede apreciar el icónico rosetón de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva o un mapa de la provincia con la Catedral de Zamora en su interior. El 'hermano' sin parecidos, por su parte, sirve de hogar para Campeche, un burro autóctono.

La artista zamorana conocida como 'Las Cosillas de Miriam' cuenta con casi 1.000 seguidores en Instagram y algo más de 750 'followers' en Facebook, sirviendo estas plataformas como la ventana desde la que promocionar sus productos 'handmade'. En el caso de los monederos que ha dado a conocer este domingo, "con diseños propios" tal y como remarca en la propia publicación, su precio es de 6 euros. Además, en su catálogo también se puede ver desde hace dos semanas un pequeño puzzle con distintos elementos tradicionales zamoranos sobre la Seña Bermeja, que se puede adquirir por el módico precio de 4 euros.