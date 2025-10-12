Toro refuerza su patrimonio urbano

El emblemático Cine Imperio de Toro volverá a levantar el telón. Tras años de silencio, este histórico inmueble de la ciudad cermeña, que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, inicia una nueva etapa como espacio cultural público. El Ayuntamiento ha hecho una decisiva apuesta para su recuperación y supone mucho más que la rehabilitación de un inmueble, es una apuesta decidida por el futuro cultural de la ciudad.

El Cine Imperio forma parte de una estrategia integral de revitalización urbana y patrimonial. Según explica la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, "su recuperación contribuirá a embellecer y cohesionar el entorno de la Iglesia de San Lorenzo el Real, un Bien de Interés Cultural, integrando ambos edificios en una actuación urbana sensible y respetuosa". Pero no es la única intervención, ay que el Ayuntamiento trabaja también en la recuperación de la Iglesia de la Concepción en Santa Marina y en futuros proyectos en la Calle El Canto y la Plaza de San Agustín, con la idea de seguir transformando y poniendo en valor el casco histórico de Toro. Todo forma parte de una misma visión, explica, "hacer de Toro una ciudad viva, cuidada, patrimonial y con un horizonte de futuro".

Recuerda Medina que el Cine Imperio forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de toresanos. Fue uno de los principales puntos de encuentro de la vida social, cultural y también festiva de la ciudad durante buena parte del siglo XX. "Recuperarlo es un acto de justicia con nuestro patrimonio y con la ciudadanía. Pero además de su valor simbólico, el edificio responde a una necesidad funcional". Y es que Toro carece de un espacio amplio y versátil donde celebrar actos culturales, sociales, institucionales o festivos, y el Cine Imperio permitirá cubrir esa demanda con un espacio moderno, accesible y preparado para múltiples usos.

No se ha dejado de invertir en el resto de áreas municipales, incide la alcaldesa. De modo que el Ayuntamiento está actuando en distintas áreas de Urbanismo, Servicios, Cultura, Patrimonio y Bienestar Social, y el Cine Imperio se suma como una apuesta más dentro de esa estrategia global. Esta inversión ha sido posible gracias "al gran trabajo de saneamiento económico realizado entre 2015 y 2023, que permitió eliminar la deuda municipal y disponer hoy de recursos propios para acometer proyectos estratégicos sin hipotecar el futuro de Toro. Recuperar el Cine Imperio es apostar por un recurso que tendrá un retorno directo para la vida cultural, social y económica de la ciudad".

Retos de la restauración

El edificio presenta un "evidente estado de abandono", según explica la alcaldesa, "pero los estudios técnicos confirman que no existen problemas estructurales graves". Actualmente está en marcha la primera fase de intervención, que consiste en la limpieza, desescombro y retirada de elementos en mal estado, así como la retirada de símbolos preconstitucionales, concretamente el escudo franquista, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Esta fase la está ejecutando una empresa de construcción toresana, "algo que para nosotros tiene un valor especial porque supone generar empleo y economía local. Paralelamente, un estudio de arquitectura trabajará en el análisis y diseño del proyecto de transformación".

Señala Medina que "nuestra intención es conservar aquellos elementos que puedan integrarse de forma coherente en el nuevo diseño, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad del inmueble. Además, queremos que el futuro auditorio sea también un espacio donde exponer patrimonio artístico municipal, piezas y obras que hoy no están a la vista y que merecen ser recuperadas y puestas en valor. El Cine Imperio permitirá conjugar la memoria, la creación contemporánea y la divulgación patrimonial en un mismo lugar".

El proyecto buscará precisamente ese equilibrio entre la conservación del patrimonio con la adaptación del edificio a necesidades técnicas de un auditorio moderno. Hace hincapié la primer edil en que "el Cine Imperio es un edificio singular dentro de la provincia, un auténtico rara avis de la arquitectura de posguerra, que responde al movimiento oficialista del franquismo, muy entroncado con el racionalismo y el brutalismo propios de los regímenes autoritarios. Son muy pocos los ejemplos de este tipo que se conservan en Zamora, por lo que su recuperación también tendrá un valor arquitectónico y documental. Queremos que el resultado final respete su identidad y, al mismo tiempo, lo adapte a los estándares técnicos y de accesibilidad que requiere un auditorio contemporáneo".

Será un espacio polivalente y de usos múltiples, preparado para acoger conciertos, teatro, danza, conferencias, congresos, ferias, presentaciones empresariales y actividades culturales y sociales de toda índole. También servirá para los actos organizados por asociaciones locales y para las diferentes festividades de Toro, que muchas veces, por cuestiones de aforo o climatología, no pueden celebrarse en otros espacios.

El futuro Auditorio–Espacio Multiusos Jesús López Cobos y el Teatro Latorre serán los dos ejes fundamentales de la infraestructura cultural de Toro. El Latorre, con sus 280 localidades, seguirá siendo el escenario ideal para propuestas de pequeño y mediano formato. Mientras que el Cine Imperio, una vez transformado, ofrecerá un aforo de alrededor de 500 butacas, ampliable en formato de pie gracias a un sistema retráctil de asientos. Ambos espacios se complementarán, generando una programación continua y diversa, capaz de atraer tanto al público local como al visitante.