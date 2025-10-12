Estas son las condiciones que los padres denuncian sobre los colegios zamoranos

Desde ventanas que no sellan correctamente el frío, hasta goteras y problemas de ventilación. Deficiencias energéticas, estructurales e higiénicas son las denuncias que ponen sobre la mesa los padres zamoranos con respecto a las condiciones en las que sus hijos acuden cada día a clase. Todos los niños y niñas pasan “al menos 25 horas semanales” en los centros escolares y sus padres se sienten “preocupados por el bienestar de nuestros hijos e hijas. No podemos permitir que estas condiciones persistan por más tiempo”, subrayan.

Esta situación ha hecho que la asociación de madres y padres del colegio Nuestra Señora de La Candelaria haya puesto en marcha una campaña a través de la plataforma Change.org para recoger firmas que apoyen estas peticiones. “Las instalaciones educativas deben ser un espacio seguro y adecuado para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes”, consideran.

El deber de las administraciones

De “claro abandono” describen la situación de algunos colegios de Zamora y señalan a los culpables: las administraciones, que son las encargadas “de realizar las tareas de mantenimiento, conservación, renovación y adecuación de la normativa vigente en cuanto a seguridad, salubridad o barreras arquitectónicas”, detallan. “Es imperativo que los alumnos y alumnas tengan un ambiente escolar que cumpla con todas las normativas de seguridad y salubridad”, añaden.

Padres llevando a sus hijos al colegio. / A. P. (Archivo)

Para estos padres, la solución pasa por que tanto el Ayuntamiento de Zamora, como los del resto de la provincia, junto con la Junta de Castilla y León, “se comprometan a llevar a cabo un plan integral de mantenimiento y renovación de todos los colegios de la ciudad en un plazo máximo de un año lectivo. Este compromiso debe incluir un cronograma claro y detalles específicos de los trabajos a realizar, con prioridades establecidas en base a la urgencia de las reparaciones necesarias”, detallan.

Vigilancia desde las ampas

Por supuesto, también añaden que las asociaciones de padres colaboren en todo este proceso, “con el fin de asegurar la transparencia y eficacia de las acciones emprendidas”, porque, para ellos, “una educación de calidad comienza con instalaciones de calidad”.