"El fin de Sánchez es el poder absoluto por la polarización"

Encargada de inaugurar la nueva del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realiza un llamamiento a la militancia democrática de los españoles para acabar con la etapa de Pedro Sánchez.

En su intervención en Zamora esta semana, habló sobre esperanza para España. ¿En qué situación está el país?

En el momento más crítico desde la Transición, carece de un Gobierno en sentido estricto, incapaz de aprobar leyes o presupuestos. Lo que ahora mismo preside Pedro Sánchez es un proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida, con el agravante añadido de que se proyecta sobre nuestro modelo constitucional de convivencia.

¿En qué sentido?

Nos lleva de una España de ciudadanos libres e iguales, pactada en 1978, a un Frankenstein de muñones enfrentados por agravios territoriales, identitarios, económicos y de todo tipo.

Cayetana Álvarez de Toledo, firmando en el libro de honor del periódico. / Alba Prieto

¿La polarización es quizá la palabra que mejor describe esta crispación política actual en el país?

La polarización es la consecuencia de una decisión política deliberada. El objetivo del Gobierno es liquidar la alternancia democrática en España e impedir que el PP pueda gobernar. Y en el altar de ese objetivo, se sacrifica todo: la igualdad ante la ley, la separación de poderes e, incluso, la convivencia entre españoles. El fin de Sánchez es el poder absoluto y su medio, la polarización.

Escándalos de corrupción que se multiplican

Los sucesivos escándalos de corrupción no ayudan a mejorar la situación. ¿Se está anestesiando la población con el auge de estos casos?

A veces, hay una sensación de anestesia por acumulación. Es decir, son tantos los escándalos de corrupción acumulados que la vida pública ya parece un inmenso vertedero y no vemos lo que está sucediendo. Por eso es tan importante entender la operación política de fondo en la que estamos.

¿Qué es lo que se está tramando?

El Gobierno, cuanto más acorralado está por sus escándalos de corrupción, más avanza en ese proceso de mutación democrática, hacia una implosión de la España constitucional a ya ni siquiera plurinacional, sino en taifas identitarias enfrentadas. Y eso se debe a que cuanto más débil es el Gobierno, más fácil les resulta a sus socios separatistas chantajearlo y obtener a cambio concesiones estructurales que afectan a la convivencia española y a nuestro ordenamiento legal y constitucional.

La diputada, durante su visita a la redacción del periódico. / Alba Prieto / LZA

Es curioso que esta crispación no se enarbole tanto contra el PSOE como contra Pedro Sánchez, ¿a qué se debe esta animadversión tan personalista?

Ojo con la crispación que, junto con la polarización, es una estrategia deliberada. Cuando Sánchez llega a esta legislatura, en su debate de investidura anuncia su intención de levantar un muro contra la mitad de España. Como no puede gobernar por adhesión y simpatía, gobierna por odio, de tal forma que mucha gente que no se siente particularmente entusiasmado con su proyecto, le voten para evitar que lleguen los otros, por odio a la otra mitad de España. Y con un agravante añadido, porque nunca antes en democracia un presidente había incitado a la violencia. Y eso ocurrió en la Vuelta Ciclista a España que, en mi opinión, es un punto de no retorno. Como han perdido el poder y la mayoría social no la tienen, solo hay que ver las encuestas, lo único que les queda es la agitación en la calle y, por lo tanto, la violencia.

¿Por qué razón?

Porque necesita movilizar y agitar a una izquierda alicaída, deprimida ante el desastre, con la acumulación de escándalos de corrupción, prostitución y degradación institucional cada día.

Unos ciudadanos más involucrados

¿Es fundamental que la ciudadanía se involucre o se interese más en la política?

Yo hago un llamamiento a la militancia democrática de los españoles. Esto no va de unas siglas o sensibilidades determinadas, está en juego la continuidad de un orden de convivencia y de paz civil. La Constitución fue la paz civil española y fuera de ella no hay un acuerdo que permita la convivencia pacífica de monárquicos, republicanos, catalanes, castellanos, creyentes y ateos. Eso fue la Transición, pero él está deshaciendo lo que se logró integrar. Por eso hace falta una gran lucidez, una gran militancia democrática, un gran coraje y un gran compromiso. De ahí que apele a la responsabilidad cívica de cada uno de nosotros.

¿Parte de esa desidia social hacia la política no es culpa de los propios políticos, sean del partido que sean?

Por supuesto. La vida pública se ha degradado de manera dramática y la política muy especialmente. El Congreso de los Diputados poco tiene que ver con el de hace diez, veinte o cuarenta años. La conversación se ha destruido, está arrasada por la mezcla de mediocridad, zafiedad e irracionalidad que ha copado la política. Y pone seriamente en riesgo a la democracia liberal. Pero la solución no es un hombre fuerte que venga a poner orden, así la democracia no funciona. Lo hace como sistema, pero hoy en día está pésimamente ejercida. Tenemos que volver a los principios de lo que debe ser la política, dignificarla, regenerarla desde una autoridad moral e intelectual, para volver a ganarnos el aprecio y la confianza de los ciudadanos.

Cayetana Álvarez de Toledo, en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, junto a Carmen Ferreras. / Alba Prieto / LZA

¿Qué pasos habría que dar?

Unos tan difíciles como son el decirles a los españoles la verdad, que está desaparecida de la vida pública y ha sido sustituida por sentimientos y opiniones. Sin verdad, no hay democracia. Hay que restaurar la verdad en la vida pública y reconstruir la buena voluntad hacia el que piensa diferente, intentar acabar con esa estrategia deliberada de polarización y poner en pie un proyecto y una visión de país de futuro, que galvanice las energías que están en una sociedad que quiere saber que no está condenada a otro fracaso, sino avanzar hacia un futuro esperanzador.

La tarea de los medios de comunicación

En este proceso, ¿qué papel tienen los medios de comunicación?

Tienen una responsabilidad crítica en una democracia y deben luchar por buscar y defender la verdad. La gran dificultad, hoy en día, es que la verdad cuesta dinero encontrarla y, a veces, vende poco. Es mejor un titular sensacionalista, un tweet espectacular, que son más rentables. Sin embargo, sin verdad no hay democracia, es como la electricidad, la necesitamos para vivir. Así que, sí, es importantísimo el papel que juegan los periodistas y los medios de comunicación.

En su caso, ¿su experiencia como periodista le ha ayudado en su carrera como política?

El periodismo está justo al otro lado del espejo que la política. Yo he estado en ambos lados, pero movida por la misma obsesión, que es la búsqueda y defensa de la verdad. También le doy mucha importancia a las palabras, su correcto uso. Aquí, la izquierda es maestra en la tergiversación de las palabras, vaciándolas de sentido. Hay unas célebres declaraciones de Zapatero, cuando dijo que las palabras tenían que estar al servicio de la política, no al revés. Y la primera víctima de esta apreciación fue la palabra "paz".

La diputada nacional del PP, a su llegada al salón de actos del Seminario de San Atilano / Alba Prieto / LZA

¿En qué sentido?

La paz pronto pasa a significar la vuelta a las instituciones de un partido que no condena el asesinato de 850 españoles y hoy la agenda del reencuentro significa borrar los delitos de un golpista prófugo a cambio de poder; financiación singular significa liquidar la solidaridad entre los territorios y conceder privilegios fiscales al separatista, porque es tu socio, a costa de los servicios públicos de todos los españoles. Memoria democrática significa pactar con los herederos del terrorismo para demonizar a media España y liquidar la Transición. Y cuando el señor Bolaños dice que la estamos en un mejor plan de regeneración democrática, vemos una realidad con una Fiscalía General completamente doblegada, con el fiscal general en el banquillo, acoso a los jueces, uso de la Moncloa para negocios privados, enchufe de tu hermano en Badajoz y, como guinda, prostitutas con fondos públicos y sobres en metálico con las siglas de tu partido.

Alto el fuego en Gaza y Nobel de la Paz

Siguiendo con la palabra paz, esta semana se anunció el alto al fuego en Gaza. ¿Cómo valora la posición que ha tenido el Gobierno español, seguida después por otros países europeos?

La posición del Gobierno ha sido pura impostura, un enorme simulacro y una enorme farsa. Nunca le interesaron los niños gazatíes y prueba de ello es que su defensa de los derechos humanos es de quita y pon. A los saharauis los dejaron tirados, como a los presos políticos venezolanos, 22 de ellos, españoles. Esto ha sido simplemente una posición y un postureo político para agitar la calle, galvanizar a una izquierda alicaída e intentar endosarle a la discrepancia la etiqueta de cómplices del genocidio.

Aspiraba Donald Trump al Premio Nobel de la Paz, ¿qué opina de esta candidatura?

Se lo han dado a María Corina Machado, la prueba de que el camino hacia la paz es el de la firmeza democrática. Zapatero, Machado y sus cómplices llevan años diciendo que la firmeza democrática de Machado ponía en riesgo la paz civil en Venezuela y era todo una mentira para proteger al presidente. La firmeza democrática no provoca la guerra, asegura la libertad y esta, la paz civil. El premio Nobel a María Corina Machado no solo desmonta las enormes mentiras de Zapatero y Sánchez, sino que, además, lanza un mensaje al mundo en ese sentido. Sánchez se ha quedado sin su Nobel de la Paz y el plan viable que está en marcha lo encabeza su némesis, Donald Trump.

Perspectivas en las próximas elecciones generales

Volviendo a la política nacional, en principio, dentro de dos años habrá elecciones generales. ¿Cómo valora la labor que está haciendo Feijóo en la oposición?

Todos estamos haciendo oposición, no solo él, todos somos corresponsables de la situación. Cuando estás en este lado, tienes una labor de pedagogía política, de explicar a los ciudadanos lo que se está haciendo horriblemente desde el Gobierno. Estás obligado a ser su contrapeso, algo fundamental, porque ellos querrían trabajar sin oposición y tener los medios de comunicación controlados, con Televisión Española de ejemplo, el Congreso amordazado y sin jueces. En definitiva, socavar estos contrapesos democráticos. Por tanto, nuestra labor en la oposición en crucial, tenemos que poner un espejo delante de los hechos y marcar de manera nítida lo que el Gobierno está haciendo. Y así estamos trabajando. Nuestra otra misión se complica por el ruido de ambiente, que es desgranar nuestro proyecto político para que los españoles sepan que no solo vamos a frenar este proceso, sino que lo vamos a revertir y ofrecer un horizonte de esperanza en el ámbito de la convivencia institucional, de la separación de poderes, de la vivienda, de la integración de la emigración y del Estado del Bienestar. Hay muchos y enormes desafíos sobre los que hablar que forman parte de nuestro proyecto político.

Las encuestas, por el momento, vaticinan la necesidad de un pacto con Vox para poder gobernar España, ¿lo consideraría un fracaso?

Nosotros trabajamos para tener 176 escaños, el objetivo del Partido Popular es la mayoría absoluta. Evidentemente, no soy una ingenua y miro las encuestas y, si no se consigue lo que buscamos, habrá que pactar, por supuesto. El mal mayor en España se llama Pedro Sánchez y la única manera de que haya algún día un partido socialista más o menos socialdemócrata y razonable, con una visión nacional que defienda la igualdad, es yéndose a la oposición y hacer lo que hizo Felipe González en su día, cuando, en los años setenta, inició un nuevo rumbo del partido, rompiendo con el marxismo, para convertir al PSOE en una fuerza con vocación de mayoría. Si algún día surge ese brote verde, el PSOE tendrá que romper con los grandes flagelos españoles, como son el cainismo, el guerracivilismo y el separatismo. Pero esto no va a ocurrir en esta legislatura. Con Sánchez en el poder no va a haber una rebelión con sentido de decencia y responsabilidad. Ese objetivo solo lo pueden conseguir los españoles en las urnas y por eso apelo, una vez más, a la militancia democrática y a la movilización en todas las elecciones. Es una elección decisiva para acabar con una etapa destructiva, que solamente puede ir a peor.

Cayetana Álvarez de Toledo / Cedida

Con esta situación, ¿sería descabellado que Sánchez adelantara las elecciones?

La única regla que funciona en España hoy es que Sánchez hace solo lo que le conviene en cada momento. Si le conviene convocar, lo hará. En estos momentos, creo que su estrategia es que él da por perdidas las elecciones y está intentando romper el tablero en tres para que el PP no pueda gobernar. Está polarizando la vida pública de tal manera que no le importa favorecer a Vox por encima del PP. Y voy más lejos: no hay que destacar que, en estas elecciones, dada la deriva desquiciada en la que está, las acabe convocando para que los españoles elijan régimen en lugar de gobierno.