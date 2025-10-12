Los pisos baratos de Zamora son noticia en televisión: "Venid todos, que vivimos muy bien"

Que la vivienda en Zamorasea barata, en comparación con otros territorios, no es noticia en la provincia. Sin embargo, sí lo es fuera de ella. Y para muestra, el reportaje de Cuatro emitido recientemente con motivo del estreno de la nueva temporada de 'Callejeros'.

El popular programa televisivo se desplazó hasta la capital para conocer de primera mano la situación del mercado inmobiliario en su especial 'Primera vivienda'. El objetivo era "meterse en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar". En él, se muestran historias reales, sorprendentes y a veces estremecedoras, que muestran cómo jóvenes, parejas y familias luchan por abrirse camino en un mercado cada vez más complicado.

Sin embargo, Zamora continúa siendo un pequeño "oasis" en esta nueva burbuja al ser una de las provincias con los pisos más baratos, tanto de alquiler como de venta, pese a la subida de precio de los últimos años.

Un piso céntrico en Zamora por menos de 90.000 euros

Muestra de ello es el piso céntrico que Elena Mayado enseña en el programa de televisión. Su precio: 88.600 euros. "¡No llega a 90.000 euros!", exclama sorprendido el reportero de Cuatro. Así es, aunque también existen viviendas que rondan el medio millón de euros en el corazón de la ciudad, este piso en el centro de Zamora no alcanza los 90.000 euros. "Bueno, lo cierto es que es un tercer piso sin ascensor con doble local abajo", matiza Mayado, quien también repara en un pequeño fallo en una persiana a la que habría que hacer un "apaño".

El dormitorio da a un patio interior y cuenta con una cama individual, aunque "podría entrar una cama doble", puntualiza. Además, cuenta con calefacción central y el salón posee un pequeño balcón. "No se escucha ni un alma", destaca el periodista, quizá acostumbrado al bullicio y tráfico de otras ciudades.

Mayado, además, pone en valor las posibilidades de reforma que ofrece la vivienda tirando alguna pared para lograr un espacio más diáfano. "Unir el zaguán con el salón, la sala de estar y la cocina. Quedaría...", propone la agente inmobiliaria.

Además de mencionar la peculiar normativa que obliga a tener bidé en los cuartos de baño de Zamora, Mayado admite que este mismo piso en Valladolid, a tan solo una hora de Zamora, duplicaría su precio. En este sentido, también recuerda que Zamora se encuentra a poco más de una hora en tren con Madrid: "No sé si ponerme en Madrid y decir: Venid todos, que vivimos muy bien", exclama.