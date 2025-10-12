Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
El cocinero e instagramer zamorano Engi Ignat, conocido en redes sociales como @cocinaderecho, realizó una paella para 700 comensales en Ecocultura
"El Papi", apodo por el que se conoce al restaurador de @cocinaderecho y emprendedor de la Qlona, fue el encargado de realizar una paella ecológica elaborada en dos grandes paelleras para ofrecer como degustación gratuita al público que se acercó en la jornada de clausura a la feria Ecocultura.
En total, el chef e influencer zamorano que suma más de medio millón de seguidores en Instagram y va camino de los 180.000 en Youtube ofreció unas trescientas raciones que llegaban para unas setecientas tapas de paella ecológica que salieron a pedir de boca.
También desveló uno de los secretos de hacer una buena paella, que es darle tiempo al sofrito y la carne del fondo para que suelte el sabor y "trabajar todo bien, las cosas despacio, al final, siempre salen mejor".
Al respecto, explicó que hay que trabajar la paella "como si hicieras un conejo guisado en casa y luego le echas el arroz y el caldo". Quienes degustaron el plato confesaron que la espera a la cola mereció la pena para tener de menú dominical paella ecológica.
