La otra Guardia Civil: 69 personas desaparecidas localizadas y el auxilio a 700

Decenas de personas se agolpaban en la avenida de La Feria media hora antes del inicio de los actos de la Guardia Civil para celebrar su fiesta este 12 de octubre en la calle por cuarto año consecutivo, un acto institucional presidido por el subdelegado del Gobierno central en Zamora, el socialista Ángel Blanco García, y el teniente coronel de la Comandancia de Zamora, David Pulido García, que coincidieron en colocar a la ciudadanía en el centro de la actuación de este Cuerpo de Seguridad del Estado arropado este mediodía por todas las autoridades locales, provinciales y nacionales.

El teniente coronel, que ha referenciado el "compromiso de la Guardia Civil" con la ciudadanía, ha hecho especial hincapié en la fuerza del Cuerpo de Seguridad para agradecer la buena respuesta de zamoranos y zamoranas ante esta celebración fuera del acuartelamiento que habla del "acierto de esta decisión porque se siente, se palpa muy cercano el cariño de la gente".

La Guardia Civil de Zamora honra a su patrona la Virgen del Pilar / J. L. Fernández

El subdelegado quiso hacer especial hincapié en la labor humanitaria, de proximidad a las personas del ámbito rural en el que desarrollan su función los casi 700 agentes que conforman la Guardia Civil, con especial mención al despliegue durante los incendios ocurridos este verano en las comarcas de Aliste, Sanabria y Los Valles, "es difícil ver una imagen en la que no aperezcan guardias, son siempre llegan en primer lugar y se van cuando todo termina", ha declarado.

El mantenimiento de la seguridad durante las fiestas de los pueblos en verano es otra atribución de agentes de la Comandancia que ha querido resaltar Ángel Blanco, con especial mención a lo que calificó como "acierto" al referirse a "su intervención en los festejos taurinos como delegados de la autoridad", mientras agradecía al presidente de la Diputación, el popular Javier Faúndez Domínguez, a los alcaldes y alcaldesas su ayuda para realizar la modificación en el Reglamento Taurino.

La localización de 69 personas desaparecidas en año y medio La entrega a la búsqueda de personas desaparecidas estuvo presente en el discurso del máximo representante del Gobierno central en la provincia, quien destacó la movilización de distintos efectivos y la gran coordinación entre ellos para cumplir con el servicio público encomendado desde una postura humanitaria y no solo profesional, lo que permitió esclarecer los 44 casos registrados en 2024, así como las 23 ocurridas desde enero, "todas esas personas han sido localizadas", ha reseñado. El éxito de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC), con la recogida de 67 denuncias penales en lo que va de año en su recorrido por la provincia, la "cuarta oficina de la Guardia Civil de Zamora y como puesto de mando avanzado en momentos de emergencia" en palabras de Blanco García, tuvo un papel importante durante los incendios de este verano por su auxilio a las personas afectadas por los fuegos, en la recogida de datos de sus parcelas y de 125 denuncias de vecinos y vecinas por los daños que sufrieron.

El auxilio a 682 zamoranos y zamoranas

El ofrecimiento de primeros auxilios a la ciudadanía es otra de las tareas que abarca la Guardia Civil, con 214 cursos impartidos a 690 agentes a tal efecto y con la dotación de 20 desfibriladores de que dispone, lo que le ha permitido ayudar, rescatar y acompañar a 682 personas, el 28% de más de 65 años.

El acto público terminó con el desfile de integrantes de dos secciones de guardias civiles a pie, con representantes de distintas unidades como el Servicio Cinológico, el Seprona y del Subsector de Tráfico, a los que se sumaron vehículos de la Comandancia, turismos, motocicletas y furgonetas. Sesenta componentes de la Banda de Música de Zamora pusieron la música con la interpretación de distintas piezas a lo largo del acto, mientras que el Coro de Jesús en su Tercera Caída que interpretó "La muerte no es el final" que cada 12 de octubre se escucha durante el festejo.