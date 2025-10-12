La feria Ecocultura aupa a la provincia de Zamora a tocar techo y liderar uno de los sectores de la producción ecológica

Cuando hace 21 años nació en Zamora la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos Ecocultura impulsada por la Diputación Provincial se partía prácticamente de la nada. De hecho, no había ninguna ganadería ecológica y la producción agrícola era de apenas 1.400 hectáreas. Dos décadas después el panorama es bien distinto.

Ecocultura ha crecido y a la vez ha impulsado el interés de agricultores y ganaderos por este tipo de producción hasta el punto de que la extensión de ese tipo de cultivos se ha multiplicado por 18. De hecho, en el último año se ha superado la cifra de las 25.000 hectáreas y se ha incrementado la producción un 8% respecto al ejercicio anterior, según refleja el Informe de Estadísticas de Producción Ecológica 2024 publicado este viernes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las cifras ponen de relieve que en Zamora ya hay 25.730 hectáreas certificadas en ecológico, es decir, con sello que garantiza que en ellas no se echan productos químicos de síntesis como pesticidas, ni se plantan cultivos transgénicos y en las que la producción sigue unas estrictas normas ambientales y de sostenibilidad. Esa cifra récord supone casi dos mil hectáreas más que las amparadas por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Castilla y León un año antes. Pese a ello, Zamora perdió el liderazgo autonómico en producción ecológica porque Salamanca experimentó un crecimiento algo mayor y superó a Zamora por apenas 150 hectáreas.

Algo menos desarrollada está la ganadería ecológica, donde se partió de una situación mucho más desfavorable y pese a ello Zamora es actualmente, en base a los datos de 2024 hechos públicos esta semana, la tercera provincia de Castilla y León en explotaciones ganaderas ecológicas, con un total de 58. Especialmente relevante es el sector ovino, donde Zamora es líder indiscutible en la comunidad, tanto en producción de carne como de leche certificadas con el sello ecológico. En el primer caso, en 2024 se superaron las 22,8 toneladas de carne comercializada, una cuarta parte de la producción conjunta de Castilla y León, que ascendió a 89,1 toneladas.

En el caso de la producción láctea de ovino ecológico, el liderazgo es aún mucho más evidente, ya que en las explotaciones de la provincia se recogieron 81 toneladas de leche, de las 105 de toda la región, lo que supone que más de tres de cada cuatro litros de leche ecológica de oveja eran de Zamora.

En cuanto al número de operadores ecológicos, en la provincia se alcanzaron el año pasado los 378, siete más que un ejercicio antes, y una cantidad que supone un abismo respecto a los 35 que oficialmente estaban inscritos en el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica cuando en el año 2004 se celebró la primera edición de Ecocultura. Actualmente, Zamora ocupa el segundo puesto en número de operadores en la comunidad, por detrás de Valladolid. Del total, 315 se dedican a la agricultura ecológica, ocho a la ganadería y 16 compatibilizan ambas actividades. Además, en Zamora hay 36 elaboradores y procesadores de alimentos ecológicos y tres comercializadores mayoristas. Todo un abanico de datos de producción "eco" que crece y extiende sus varillas a medida que la feria Ecocultura cumple años.