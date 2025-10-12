La Diputación de Zamora construye futuro desde cada rincón de la provincia

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, presentó hace apenas seis meses el Plan Extraordinario de Inversiones, dotado con 27 millones de euros y destinado a distintas líneas de actuación que ya están en marcha y constituyen una firme apuesta por los pueblos de la provincia. Una apuesta aplaudida por los máximos representante municipales en el Consejo de Alcaldes. "Este Plan Extraordinario de Inversiones es una herramienta real y eficaz para seguir transformando la provincia desde el territorio, con actuaciones que llegan a todos los municipios y que responden a las necesidades más urgentes de nuestros vecinos", destaca el presidente, quien subraya que "la Diputación está cumpliendo con su palabra: invertir en nuestros pueblos es invertir en el futuro de Zamora".

El Plan contempla:

El Plan Municipal de Obras 2027, con 8 millones de euros ;

; Inversiones en carreteras y puentes, 7.036.548,04 euros;

Contrato para caminos rurales municipales asfaltados, 7.000.000 de euros (5 millones en la anualidad 2025 y 2 en la de 2026);

Obras extraordinarias en 55 municipios, 3.134.093,04 euros;

Plan de la Raya , 1.000.000 de euros (anualidad 2025);

, 1.000.000 de euros (anualidad 2025); Fondo de Cohesión Territorial 2025 , para municipios con población igual o inferior a 1.000 habitantes, 870.000 euros;

, para municipios con población igual o inferior a 1.000 habitantes, 870.000 euros; Fase I del Palacio Antiguo de la Diputación Provincial, para habilitar la nueva Oficina del Patronato de Turismo y mejorar la accesibilidad al edificio, 539.962,50 euros;

y mejorar la accesibilidad al edificio, 539.962,50 euros; Recinto Ferial de Zamora-Ifeza, 476.070,54 euros;

Plan Territorial Tierra de Campos , 300.000 euros (anualidad 2025);

, 300.000 euros (anualidad 2025); Y la adquisición de un nuevo vehículo desbrozador forestal, 162.000 euros (coste total 300.000 euros), que refuerza las labores de prevención de incendios en los entornos más cercanos a los pueblos.

"El objetivo es que ningún municipio quede atrás", asegura Faúndez. "Cada euro invertido tiene que tener un retorno directo en la mejora de la calidad de vida de los zamoranos, en la seguridad de las comunicaciones, en la conservación del patrimonio yen la creación de oportunidades para fijar población".

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, se dirige a los alcaldes en la presentación del Plan Extraordinario. / Cedida

El Plan refuerza también el importante esfuerzo inversor del actual equipo de gobierno en la mejora de la Red Provincial de Carreteras, que desde julio de 2023 hasta la actualidad supera los 15 millones de euros. En estos momentos se ejecutan obras en carreteras por valor de 2.594.053,25 euros; se contemplan en el presupuesto de 2025 actuaciones por 4.425.057,12 euros; se desarrollan proyectos con remanentes 2025 por 7.036.548,04 euros; y se suman las obras con cargo al contrato de conservación, por 1.000.000 de euros.

"Las carreteras son la columna vertebral del mundo rural. Mejorarlas no es solo una cuestión de infraestructuras, sino de igualdad de oportunidades y de justicia territorial", afirma el presidente provincial. "Por eso estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes para que todos los zamoranos, vivan donde vivan, tengan garantizada una comunicación segura y moderna".

Cada remanente, inversión directa en el territorio

Cuando el actual mandato provincial supera ya su ecuador, la Diputación ha incorporado casi 58 millones de euros de remanentes para seguir mejorando la provincia y la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

"Estamos gestionando con rigor, pero también con ambición. Cada remanente que incorporamos es una inversión directa en el territorio y una muestra de nuestro compromiso con Zamora y con sus pueblos", recalca Javier Faúndez.

"Nos encontramos en la mejor situación económica de la historia de la Diputación de Zamora, y en el momento de más inversión de la Diputación en la provincia y en todos aquellos temas en los que estamos trabajando. Somos una institución saneada, con deuda cero, con estabilidad financiera no solo para este mandato que finaliza en 2027, sino con una estabilidad financiera y con unos recursos extraordinarios, como mínimo, para afrontar con este nivel de inversión un nuevo mandato a partir de 2027", concluye Faúndez.