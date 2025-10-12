Un desalojo inminente y sin diálogo de la colonia de gatos del Banco de España

Hace 22 años que los gatos callejeros colonizaron los jardines del Banco de España, cerrado en 2003. El abandono del inmueble llegó a atraer a una treintena de ejemplares, atendidos por un matrimonio del barrio. La colonia, compuesta en la actualidad por una docena de gatos, y "porque ahora hay cuatro crías", fue el legado que la pareja de ancianos dejó a Jesús Vega cuando ya no pudieron hacerse cargo.

Ese joven colaborador tomó el relevo en 2018 y, desde entonces, no falta un solo día a la cita con sus animales, a los que mantiene debidamente vacunados, desparasitados y con su chip. Unos gatos que "no molestan, es una colonia controlada totalmente, están en un pequeño lugar del jardín en unas casitas de madera que les he hecho, en la parte de atrás del Banco de España", de lo que será el cuartel de la Policía Municipal. Es más, agentes locales le han ayudado alguna vez a rescatar a algún gato, sensibles hacia los animales.

Comederos y bebederos adecuados por el responsable de los animales. / Cedida

El malestar de este alimentador autorizado por el Ayuntamiento viene porque cree que el realojo no es la mejor medida para estos animales callejeros, como bien se refleja en "la Ley de Bienestar Animal, que obliga a elaborar un informe cuando se decida reubicar una colonia, que debe ser de forma temporal porque los animales están adaptados" al lugar en el que han creado su espacio, puntualiza este profesor que conoce de pe a pa la normativa.

Volverán porque son territoriales

Advierte que "son territoriales y volverán a venir a este lugar" para tratar de que el Ayuntamiento reconsidere su decisión, "yo me comprometo a cuidarles, a venir a la hora que me digan, a hacer los refugios como me digan, pero que no se los lleven. Hablan de llevarlos a Los Llanos, algo descabellado", declara indignado porque nadie le comunicó directamente esta decisión municipal de retirar la colonia ni de buscar una reubicación adecuada, que para Jesús Vega, integrante de Zarpa, no existe.

Alrededor de 350 euros al mes se gasta este zamorano en comida para los gatos, una inversión que carece de ayuda municipal, a pesar de que la institución accedió a legalizar estos poblados felinos. El amor por esta especie, nacida a raíz de que su hija llevó a casa el primer gato, fue creciendo y afianzándose con el ejemplo de aquel matrimonio que cuidó a los primeros "ocupas felinos" de las instalaciones.

Algunos mininos descansan junto a la garita de seguridad. / Cedida

Muestra de su entrega son los refugios de madera que Jesús ha construido con sus propias manos para proporcionarles estancias en las que no congelarse en invierno y achicharrarse en verano. Y visto que los contenedores verdes de fibra de vidrio distribuidos por el Ayuntamiento no están diseñados para mantener unA temperatura que no acabe por matar a los felinos. Para instalarlos "tuve que pedir permiso", recuerda este zamorano que nunca se ha saltado las normas municipales para insistir en que cumplen una función medioambiental, puesto que eliminan roedores en esta parte del barrio de La Candelaria y ayudan a equilibrar la biodiversidad del medio natural en el que se asientan, son beneficiosos.

Una campaña más amplia de castración

Jesús Vega aprovecha para pedir que el Ayuntamiento extienda las campañas para la castración para que el Colegio de Veterinarios pueda acoger a todos los animales de las colonias, porque los meses de octubre y noviembre en los que se abre la partida presupuestaria a tal fin deja fuera de esa intervención a gatos y gatas que procrean en abril o mayo, "tendría que salir en enero y estar todo el año".

Más de 60 colonias de gatos se reparten por Zamora, y otras tantas personas se encargan de su alimentación, con carnés que expide el Ayuntamiento. La polémica, al margen de la falta de ayuda para el alimento y la escasa duración de la campaña de castración, se centra ahora en la colonia del Banco de España a punto del desalojo y reubicación en un lugar por definir.