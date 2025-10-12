Música
Un concierto de auténticas fieras para celebrar el buen periodismo musical
El grupo Leopardas actuará el próximo 25 de octubre dentro de la fiesta del segundo aniversario de la edición noroeste de Mondo Sonoro
La edición noroeste de la revista Mondo Sonoro, que engloba las comunidades de Galicia y Castilla y León, celebrará este mes de octubre su segundo aniversario, con una fiesta que aunará el concierto de Leopardas y las sesiones de los dj zamoranos Pelícano y PigManStar.
La revista Mondo Sonoro es una de las publicaciones, tanto en papel como en web, especializadas en música más longevas de la geografía nacional, tras sumar en 2025 un total de 31 años de actividad. La edición del noroeste volvió a la vida en octubre de 2023, de la mano del crítico musical Raúl Julián y tras estar desaparecida en las mencionadas comunidades durante casi tres años.
Periodicidad mensual
Desde entonces, y con periodicidad mensual, han ido viendo la luz sus correspondientes números, con la principal finalidad de dar visibilidad a grupos emergentes de la zona mediante entrevistas y reseñas de discos, sumando además sus propias redes sociales hace un año. Cabe recordar que Mondo Sonoro es una revista gratuita que los lectores pueden encontrar en los locales que deciden apoyarla anunciándose en la misma.
Con el recién editado número de octubre, Mondo Sonoro Noroeste cumple dos años de vida, aniversario que se celebrará con una fiesta el sábado día 25 de octubre a partir de las 21.00 horas en el Avalon Café de Zamora, contando con el concierto del trío zamorano Leopardas, además de las sesiones tras los platos de Pelícano y PigManStar.
La entrada es gratuita hasta completar aforo y el evento llega patrocinado por Fundación Caja Rural de Zamora; colabora el despacho creativo Alto el Fuego y co-organiza el propio Avalon Café.
