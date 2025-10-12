Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Visita la ciudad uno de los mayores expertos en vino del mundo

La segunda visita del Club LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA tras el inicio de curso llega con un invitado que ha estado ya varias veces en el foro del periódico, con el que los asistentes han ido aprendiendo a degustar y apreciar el vino, uno de los productos más característicos de la gastronomía española y con peso específico ya en la provincia de Zamora, por méritos propios.

José Peñín llega este jueves, 16 de octubre, para presentar su libro "Mis memorias del vino. Los 50 años que marcaron el cambio". El periodista, escritor, crítico y divulgador del vino, además de empresario, demuestra con esta autobiografía por qué es uno de los mayores expertos del vino en España.

Una revolución en el mundo del vino

Este libro es mucho más que las memorias de Peñín, es el relato de quien ha podido ver, desde un puesto privilegiado, cómo pasaba la mayor revolución que se ha producido a nivel mundial en la historia del vino. "Sus páginas son el pretexto para contar los cambios profundos que han ocurrido desde el final de la década de los años setenta hasta nuestros días", se apunta sobre esta publicación.

José Peñín. / Alejandro Prieto

Además, se trata de una revolución que todavía no ha terminado, ya que todavía hay mucho que decir sobre cambios en la producción, en la elaboración, en el comercio, en la comunicación, en el consumo e incluso en la estética del vino. "Lo más trascendental de esta nueva era es que el vino ha dejado de ser un producto alimentario para convertirse en un objeto hedonista y cultural", se reconoce. Todos estos cambios se han producido, principalmente, en los últimos cuarenta años, con los avances tecnológicos en las bodegas y en los viñedos, el nacimiento de la enología como ciencia, cuando el vino embotellado deja de ser monopolio de Jerez y Rioja, "y cuando el vino deja de ser una bebida diaria y se convierte en una bebida ocasional con otras formas del beber, aparecen nuevos países consumidores y productores que se sitúan en cabeza, la promoción y la proyección del periodismo del vino, la batalla de las marcas, el lenguaje de las catas, las ferias monográficas del vino y, sobre todo, el nacimiento del vino global", se detalla.

La cita, en el Seminario de San Atilano

De todo hablará este jueves (20.00 horas) en el teatro del Seminario de San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo.