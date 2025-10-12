La ciudad de Zamora lidera la lucha contra el cambio climático con "Renaturaliza"

Zamora da un paso adelante en su compromiso frente al cambio climático con el proyecto municipal Renaturaliza, que se enmarca dentro del esfuerzo del Ayuntamiento de la capital zamorana por desarrollar infraestructuras y plantear estrategias que tengan un impacto en la ciudad tanto en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como en términos de mejora de la resiliencia de la estructura urbana frente a las consecuencias del cambio climático.

La ciudad de Zamora está en la fase final de desarrollo de este proyecto con el que ha puesto en marcha actuaciones de calado para mejorar la capacidad y la conectividad ecológica en la ciudad, mejorar los servicios ecosistémicos y, como consecuencia, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos "al tiempo que se consigue preparar a la ciudad para hacer frente a algunas de las consecuencias que van a venir como efecto del cambio climático y que ya estamos padeciendo, en forma de olas de calor, en forma de lluvias torrenciales y en forma de periodos de sequía cada vez más intensos y prolongados", explica el Ayuntamiento de Zamora.

El proyecto Renaturaliza se presentó en el marco de las actuaciones del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible aprobado por el Ayuntamiento de Zamora en febrero de 2021. En ese Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible se establecían unos objetivos de reducción de emisiones y también actuaciones para mejorar la resiliencia del entorno urbano frente al cambio climático, "efectos del cambio climático que en nuestro entorno básicamente son lluvias torrenciales, sequías más largas y prolongadas y, como consecuencia, pues dificultad para gestionar los recursos hídricos", añade.

El Ayuntamiento ha ido de la mano de la Universidad de Salamanca a la convocatoria de Renaturalización de Ciudades de la Fundación Biodiversidad y junto a la Fundación Personas, "que aporta apoyo al tercer sector dentro de las actuaciones que se llevan a cabo para mejorar la vida".

Encuentro de Ciudades en Renaturalización

Zamora ha liderado esta semana el I Encuentro de Ciudades en Renaturalización, unas jornadas que han acercado a la ciudadanía las oportunidades y los retos de los procesos de renaturalización urbana. También han dado a conocer las actuaciones en materia de infraestructuras verdes que se llevan a cabo en Zamora y otras ciudades.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, explica que con este proyecto Renaturaliza, "hemos renaturalizado 16 hectáreas en la ciudad; hemos plantado 400 árboles, nos queda todavía hasta final de año; 500 alcorques renaturalizados, que nos ha ayudado mucho ahí la Fundación Personas; siete kilómetros de vías urbanas, se han puesto pantallas e infraestructuras verdes, creo que interesantes; hay un programa de tala de especies invasoras, que también es importante en la ciudad; y en Valorio hemos actuado sobre 50 hectáreas. El objetivo, naturalmente, de este proyecto es la lucha contra el cambio climático y hacer ciudades que mejoren la vida de las personas que viven en ella y que hagan ciudades más sostenibles".

El proyecto contempla 22 actuaciones de las que "aproximadamente un 75% está ejecutado o en ejecución ahora mismo. Tenemos que finalizar antes del 31 de diciembre, porque es así como lo establecían las bases. Esto ha supuesto un reto para toda la estructura municipal, porque nos obliga a gestionar 3.742.000 euros directamente con los recursos humanos que tiene el Ayuntamiento. Ha supuesto un reto que hemos conseguido sacar adelante, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con la participación de Fundación Personas y de la Universidad de Salamanca", señala el Ayuntamiento.

Actuación en Valorio

Guarido ha puesto en valor una de las actuaciones más emblemáticas del programa, la realizada en Valorio que es "un tratamiento de gestión forestal y tratamiento selvícola y de acondicionamiento de una zona muy importante de la ciudad. Al principio hubo muchas polémicas, pero se ha demostrado que lo que se hace en Valorio es una gestión forestal buena y que se necesitaba desde hace decenas de años".

Las actuaciones que se han llevado a cabo en esta parte de la ciudad "se han realizado de acuerdo a criterios científicos. Y lo que se ha buscado es actuar en un lugar en el que, por lo menos durante los últimos 50 años, no se había llevado a cabo tratamiento silvícola. Y se ha actuado para mejorar la capacidad biológica del bosque y para asegurar que ese bosque pueda seguir siendo un bosque vivo dentro de 50 años. Si no se hubiera actuado en esos árboles que tienen la misma edad y que es una parte importante del bosque, morirían aproximadamente en el mismo tiempo. De manera que las generaciones futuras se encontrarían con un erial si no se hace nada", indica el Ayuntamiento.