El bidé para que los hombres miccionen sentados llega a Ifeza...y es ecológico

A simple vista parece un bidé más, con la única diferencia que presenta un doble compartimento y en el primero de ellos se echan las aguas menores y en el segundo las mayores.

Pero por encima de esa característica que obliga a los hombres a miccionar sentados para no dejar al criterio de si se apunta bien el echar la orina en el recipiente correcto, ese bidé que se muestra este fin de semana en uno de los expositores de la Feria HIspanolusa de Productos Ecológicos Ecocultura que se celebra en el recinto ferial Ifeza de Zamora, presenta ventajas de innovación y sostenibilidad, como la de no necesitar estar conectado a una red de saneamiento o la de convertir las aguas mayores en fertilizante sólido que basta con recogerlo una vez al año. "Tiene nitrógeno, fósforo y al separarlas (de las aguas menores) todavía es más fácil de gestionarlo", explica la responsable del expositor.

De esa forma, según la responsable de la empresa que comercializa el invento, Aitana Coderch, los residuos sólidos irían a parar a un depósito tipo contenedor bajo el bidé que tendría en una primera capa lombrices que serían los que alimentarían del contenido y generarían el fertilizante sólido que quedaría en la parte baja del contenedor. Bastaría con abrir una vez al año ese contenedor para sacar ese fertilizante seco que podría utilizarse para el abono natural de cultivos y que contribuiría a completar el ciclo y contribuir a la sostenibilidad. Además, la orina, que iría por otra parte a otro compartimento, podría igualmente reciclarse y utilizarse como fertilizante diluida en agua.

El bidé ecológico, con las dos zonas, para aguas mayores y aguas menores. / José Luis Fernández

La única condición para el buen uso del sistema es que se use habitualmente ese baño, porque "es un proceso vivo, si no se van a morir las lombrices", advierte Aitana Coderch.

"Son procesos de compostación aeróbica, tienen procesos de compostaje forzado, el aire entra por el inodoro y sale por el sistema de extracción por el tejado, por lo que huele menos que los baños tradicionales, porque no es que hasta que no pasa por el sifón huele, como ocurre en ellos, sino que aquí está continuamente extrayendo el aire", detalla Coderch, que subraya además en su escatológica explicación, son los olores nunca son tan intensos como los de un bidé tradicional, ya que "no son procesos de putrefación ni de fermentación, sino más parecidos al de compost de toda la vida que al de aguas estancadas".

Aunque sí el más llamativo, no es el único dispositivo ecológico que la empresa de Castellón Idara Soluciones muestra en la feria Ecocultura, ya que igualmente comercializa sistemas de reciclaje de aguas pluviales que luego pueden aprovecharse, previa filtración, para el riego, el uso en el inodoro o en lavadoras. "Es rentable", concluye Coderch, que igualmente subraya la contribución al medio ambiente de las soluciones que ponen en marcha. Eso por no hablar del cambio de costumbres para que ellos también orinen sentados.